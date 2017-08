Lisa LeBlanc de retour au bercail en novembre

L'albim Why You Wanna Leave, Runaway Queen, de Lisa Leblanc, lancé en 2016. - Gracieuseté

Lisa LeBlanc donnera des spectacles à Moncton et à Edmundston en novembre. En plus d’être de la distribution des spectacles d’ouverture du Centre Jean-Daigle à Edmundston, le 10 novembre, elle montera sur la scène de la grande salle du Tide & Boar à Moncton, le 8 novembre. Elle s’arrêtera également à Charlottetown le 2 novembre. L’auteure-compositrice-interprète native de Rosaireville offrira son plus récent spectacle.

L’Acadienne âgée de 26 ans, qui habite maintenant Montréal, sillonne les routes du pays, de l’Europe et des États-Unis depuis déjà cinq ans. Elle a vendu plus de 140 000 albums sur deux continents. Ses chansons touchantes, voire déchirantes, inspirées par des histoires de voyage, de peines d’amour ou de relations amicales, rappellent le travail singulier de Courtney Barnett, Bob Dylan ou Dolly Parton. Son plus récent disque Why You Wanna Leave, Runaway Queen – paru en 2016 – figure parmi les dix albums canadiens finalistes au prix Polaris. Les billets pour son spectacle à Moncton sont maintenant en vente. Son dernier passage à Moncton remonte à l’automne pour le lancement de son disque.