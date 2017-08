Charles Thériault se lance en fiction avec Marie des Bois

Habitué à raconter des histoires derrière la caméra, le réalisateur et documentariste Charles Thériault fait aujourd’hui dans la fiction avec la publication d’un premier roman, Marie des Bois.

Reconnu pour son activisme social, l’homme de Kedgwick s’est fait plutôt discret au cours des deux dernières années. Il a mis son militantisme en sourdine le temps de compléter un projet qui lui tenait particulièrement à cœur: la transposition en roman d’un scénario de film qu’il avait écrit il y a une douzaine d’années, scénario qui traînait depuis dans ses tiroirs.

«J’avais toujours dans la tête l’idée de transformer ce scénario en roman, mais je repoussais constamment le projet. Puis je me suis finalement attelé à la tâche», explique l’auteur.

Le résultat est une œuvre plus étoffée que le scénario, le premier volume d’une trilogie racontant la destinée de Marie Arseneault (ou Marie des Bois), une jeune orpheline acadienne de la Nouvelle-Écosse qui se retrouve au cœur du tourment de la Déportation.

«L’action se déroule en 1757 dans un endroit fictif de la Nouvelle-Écosse baptisé Nigadoo, ce qui signifie en langue mi’kmaque «la cachette». Car c’est ce qu’elle doit faire, se cacher, puisqu’elle a à ses trousses des chasseurs de têtes», explique M. Thériault.

Le roman fait d’ailleurs explicitement référence à l’officier militaire de l’époque et fondateur de Halifax, Edward Cornwallis, dont la présence d’une statue à son effigie en Nouvelle-Écosse fait encore récemment l’objet d’une grande polémique.

Cornwallis a proclamé un décret octroyant 10 pièces d’or à quiconque rapportait le scalp d’un autochtone.

Prise sous l’aile d’un vieux guerrier et guérisseur mi’kmaq, Marie se retrouve mêlée à cette chasse aux sorcières. Dans sa lutte pour survivre, elle devra collaborer également avec une famille de pestiférés acadiens.

Selon M. Thériault, bien qu’étant une fiction inspirée de faits réels, le roman se veut aussi un regard dur sur l’esclavagisme et l’avidité des hommes.

Marie des Bois a bien failli être transposée sur le petit (voire même le grand) écran. À deux reprises, l’auteur a accepté de céder son scénario à des maisons de production sans toutefois que cela débouche sur une adaptation.

«Il a retenu l’attention et passé très près, me dit-on, d’être retenu», explique M. Thériault.

Maintenant que l’histoire est encore plus définie, sait-on jamais, peut-être est-ce que l’œuvre créera un nouvel intérêt.

«J’avoue que ce serait très plaisant de voir cela à l’écran, car on a malheureusement trop peu la chance de se voir raconter l’histoire commune de cette cohabitation entre Acadiens, Anglais et Mi’kmaqs à l’époque de la formation du Canada. À preuve, on a carrément oublié l’histoire du Canada Atlantique dans la série de la CBC célébrant le 150e», dit-il.

Marie des Bois se veut une trilogie. Si on connaît ici l’héroïne à 10 ans, on devrait la retrouver par la suite dans des stades plus avancés de sa vie.