Festival Acadie Rock: Moncton danse avec Yann Perreau (Vidéo)

À la fois intense et lumineux, Yann Perreau a enflammé la Salle Bernard-LeBlanc samedi soir. Dans un spectacle haut en énergie, le chanteur québécois habite la scène comme peu d’artistes arrivent à le faire.

La salle n’était peut-être pas pleine – une centaine de spectateurs tout au plus -, mais la foule a été conquise. Pierre Guitard, Caravane et Yann Perreau en ont mis plein la vue et les oreilles. En très grande forme, Yann Perreau est apparu au milieu du public un peu après 23h30, brandissant le drapeau acadien, en chantant la célèbre ballade de Leonard Cohen, Dance me to the end of love. Quelle belle entrée en scène! Il a ensuite enfilé les pièces de son plus récent album Le fantastique des astres, tel que Faut pas se fier aux apparences, en allant aussi piger dans ses disques précédents. La salle s’est alors transformée en véritable plancher de danse. Les spectateurs ont dansé et chanté avec l’artiste qui a livré une prestation incroyable, en occupant toute la scène avec ses quatre musiciens. La communion avec le public a été remarquable.

«Moncton, t’es belle quand tu danses!», a lancé l’artiste.

En chantant, J’aime les oiseaux, un moment de pure folie et de liberté s’est installé dans la salle. Yann Perreau, ce n’est pas que de la danse et du rythme, c’est aussi beaucoup de poésie dans ses chansons. Il a offert un concert qui laisse toute la place à la musique. Les paroles parlent d’elles-mêmes. Après avoir conclu le spectacle avec Beau comme on s’aime, il est revenu sur la scène pour une ultime prestation en chantant Liberté a cappella.

«Vous êtes enivrant le monde de l’Est. Je vous trouve beau, libre et indépendant d’esprit et depuis que je suis ici, je trouve que vous êtes une belle gang», a conclu le chanteur en souhaitant bonne fête Acadie!

Le groupe Caravane qui a offert une prestation théâtrale sur une musique rock musclée, ainsi que l’Acadien Pierre Guitard, ont assuré les premières parties du spectacle présenté dans le cadre du Festival Acadie Rock.

Le vent dans les voiles

Après avoir passé un mois en France, Pierre Guitard a offert son plus récent spectacle qui révèle l’étendue de son registre, allant du rock bien assumé à des pièces plus planantes. Si ses textes sont parfois sombres, sa musique nous transporte à travers une gamme d’émotions.

«Mes chansons ne parlent pas du bonheur. Je pense qu’il y a trop de gens qui sourient et qui ne sont pas vraiment heureux. Ce soir, nous allons pleurer ensemble et rendre le monde meilleur», a exprimé le chanteur devant le public.

Sa prestation a été saluée par de vibrants applaudissements. Entouré de quatre musiciens, il a concocté ce spectacle avec Christian Bordarier; un directeur artistique français qui a travaillé avec plusieurs artistes acadiens. L’auteur-compositeur-interprète se prépare maintenant pour la demi-finale du Festival international de la chanson de Granby, le 18 août.

«On joue nos chansons et on essaie d’être le plus attachant possible entre les chansons et de se présenter le mieux possible. Après, c’est le jury qui décide. Je vais donner le meilleur de moi-même. De plus en plus à Granby, il y a des professionnels de maisons de disque. Déjà pour moi, c’est important de me faire voir par eux, même si je ne gagne pas», a ajouté l’artiste qui aspire à la finale.

Il a commencé à travailler à un prochain album qui, espère-t-il, s’inscrira davantage dans la vague pop très dansante.

«J’ai envie de faire des festivals, faire bouger le monde, remplir des salles. C’est bien beau se morfondre sur des chansons slows, mais j’ai envie d’une autre énergie. Une chanson peut rester très triste même si elle est dansante», a ajouté le chanteur et guitariste.