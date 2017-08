Basculer dans l’enfer, le cauchemar de trois mères

L’auteure acadienne Jocelyne Mallet-Parent continue d’explorer la détresse humaine et signe une nouvelle œuvre portant, cette fois, sur les dommages collatéraux de la radicalisation.

Il y a ceux qui partent, puis il y a ceux qui restent. Et la douleur, c’est pour les vivants.

C’est un peu ce qui ressort de Basculer dans l’enfer, le sixième roman de Jocelyne Mallet-Parent, qui dépeint dans ce nouvel écrit le désarroi de mères dont l’enfant a été endoctriné au point d’être mêlé à un attentat djihadiste.

L’intrigue ne se veut pas tant une critique sociale ni un essai sur la radicalisation ou les attentats terroristes, mais plutôt un regard sur les conséquences de ces gestes sur les proches de ceux qui les posent.

«Je ne cherchais pas tant à savoir si la cause qu’ils défendent est bien ou mal. Je voulais plutôt m’arrêter sur le côté humain, sur ceux qu’on oublie, les autres victimes. Car bien qu’elles ne soient pas des terroristes, les familles sont souvent blâmées et pointées du doigt», relate Mme Mallet-Parent.

Originaire de la Péninsule acadienne et installée depuis plusieurs années à Baie aux Chênes (Oak Bay), à quelques minutes de Campbellton, Jocelyne Mallet-Parent n’a pas à craindre les attentats terroristes. Elle n’a pas non plus un fils, un neveu ou même une connaissance qui s’est radicalisé au point de commettre l’irréparable. Et c’est d’ailleurs là que se trouve l’essentiel du propos.

«Je me suis intéressée à ce sujet pour en quelque sorte, comme ces femmes et mères endeuillées, essayer de comprendre l’incompréhensible. J’ai essayé de m’imaginer leur désarroi, la façon dont je réagirais face à une telle tragédie», explique-t-elle.

L’auteure s’est ainsi glissée dans la peau de trois mères de famille qui deviennent, malgré elles, des victimes «de l’intérieur» du geste de leur enfant. Car ces mères de famille – une Québécoise francophone, une immigrante musulmane ainsi qu’une femme demeurant au Moyen-Orient –, bien que de milieux différents, vivent sensiblement la même douleur, la même perte.

«On s’inquiète toujours pour nos enfants. On ne sait pas trop comment ils vont tourner, pourquoi prennent-ils certaines décisions? On peut facilement imaginer combien douloureux et déchirant de les voir emprunter un tel chemin», indique-t-elle.

De son propre aveu, Mme Mallet-Parent est loin d’être une experte sur le radicalisme ou le terrorisme religieux.

«C’est un sujet grave, très complexe, mais combien d’actualité, car il ne se passe pratiquement pas un jour où l’on ne traite pas d’un attentat.»

C’est d’ailleurs l’une de ces catastrophes qui lui a insufflé l’idée de traiter de la radicalisation.

«Ça m’intriguait simplement de comprendre comment on en arrivait, du jour au lendemain, à choisir une cause et d’être prêt à donner sa vie et à tuer pour elle. L’aspect humain, le point de vue de ceux qui doivent vivre avec les conséquences de ces actes, est quelque chose qui m’interpellait énormément», confie-t-elle.

Publié aux éditions David, Basculer dans l’enfer sera lancé officiellement le 30 août à la Galerie Restigouche de Campbellton.