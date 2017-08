Moncton: le foyer du Théâtre Capitol fait peau neuve (Vidéo)

D’ici quelques semaines, le foyer du Théâtre Capitol à Moncton aura complètement un nouveau visage. Les rénovations vont bon train, assure la directrice de l’établissement culturel du centre-ville, Kim Rayworth.

Depuis le 4 juillet, le foyer du Théâtre Capitol est fermé au public en raison d’importants travaux de remises à neuf. Plus moderne, aéré, mieux éclairé, avec des aires de service qui faciliteront la vie du public, le foyer, incluant la galerie d’art, aura un tout autre aspect à compter du 23 septembre.

Les murs roses peints à l’éponge et le cachet ancien du foyer seront remplacés par un style plus contemporain. Mme Rayworth précise que le caractère historique de l’établissement sera préservé grâce, entre autres, au mur de brique qu’ils ont conservé.

«Les gens qui craignaient que la salle soit trop ancienne pour s’agencer avec le nouveau foyer qui sera plus moderne vont trouver de l’ancien chez le nouveau. On ne tourne pas le dos à l’histoire et à l’historique du théâtre», a-t-elle fait valoir.

Le montant des travaux est évalué à 550 000$. Kim Rayworth précise que le foyer n’avait pas été rénové depuis 1993 lorsqu’ils ont restauré l’ensemble du théâtre.

«C’est pour voir à l’amélioration de l’expérience pour le public et pour s’assurer d’avoir une meilleure interaction avec les gens qui viennent chez nous. Avant, c’était plus difficile d’avoir un contact avec les agents de la billetterie tandis que là, les gens se sentiront mieux accueillis. Tous les services seront faciles d’accès à ceux qui ont une mobilité réduite. Nous souhaitons aussi que l’espace paraisse plus grand», a expliqué la directrice.

La billetterie, qui se trouvait auparavant dans le vestibule, sera intégrée au lobby. Le vestiaire sera situé tout près de la billetterie au rez-de-chaussée. Le service de bar sera plus vaste. Tous les comptoirs de service à la clientèle seront aménagés du côté est, tandis que la galerie d’art sera située à l’Ouest. Des fauteuils modulaires remplaceront les anciens sièges.

Les planchers seront recouverts d’un tapis pour absorber le bruit et les murs seront peints dans une couleur claire près du blanc, afin de mettre en évidence les œuvres d’art exposées. Une série de portes vitrées laissant passer la lumière séparera le vestibule du foyer. Mme Rayworth a fait savoir que des investissements financiers sont prévus pour l’amélioration du système électrique et l’éclairage afin de créer différentes ambiances en fonction des événements présentés: vernissage, conférence de presse, réception, etc.

Les travaux de rénovation s’étendent sur les deux étages du foyer; du rez-de-chaussée jusqu’à l’entrée de la salle au balcon. La fin des travaux est prévue le 23 septembre. Le Théâtre Capitol présentera son premier spectacle de la saison, le 24 septembre. C’est le musicien canado-cubain Alex Cuba qui donnera le coup d’envoi à cette nouvelle saison.