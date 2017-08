Safia Nolin: la musique lui a sauvé la vie

Autant Safia Nolin a séduit la critique et récolté de nombreuses reconnaissances pour sa musique, autant elle a suscité la controverse sur le plan personnel. Portrait d’une musicienne sensible qui a décidé de faire son chemin contre vents et marées.

Safia Nolin se présente simplement, sans artifice, avec un naturel désarmant. En entrevue téléphonique, elle raconte un peu ce qui l’a mené à la chanson. La musique lui a en quelque sorte sauvé la vie, confie celle qui a un faible pour les chansons tristes.

«J’étais dans un bout de ma vie où je n’avais vraiment rien. J’ai lâché l’école quand j’étais super jeune. Je n’avais pas vraiment d’ami et je suis arrivée à un point où je me suis dit que je pourrais essayer d’écrire une chanson et j’ai écrit ma première chanson», a raconté Safia Nolin.

C’est au 44e Festival international de la chanson de Granby, en 2012, que sa vie a pris un nouveau tournant. Sa pièce Igloo (vidéo ci-bas) a été récompensée du Prix SOCAN de la chanson primée. Elle a rencontré Philippe Breau qui a réalisé son album et s’est trouvé une maison de disque. En 2015, elle a fait paraître son premier album Limoilou, qui rassemble 13 compositions originales à saveur folk.

La chanteuse sera en spectacle pour la première fois au Nouveau-Brunswick. Elle partagera la scène avec l’Acadienne Caroline Savoie, avec qui elle a fréquenté l’École de la chanson de Granby. Il se pourrait très bien qu’elle chante une chanson avec son amie à Moncton. Dans son spectacle qu’elle présente en duo avec un guitariste, elle offre un mélange de pièces de son premier opus et de son album de reprises. En 2016, elle a lancé un disque sur lequel elle revisite à sa manière quelques classiques du répertoire populaire québécois qui l’ont marqué. De La Chicane jusqu’à Céline Dion, en passant par Marie-Carmen et Éric Lapointe, les goûts de l’auteure-compositrice-interprète sont variés.

«Je rêvais de faire un album de reprises. Ce sont toutes des chansons que j’aimais. Le choix m’apparaissait super facile. Je dis depuis toujours que ce sont des chansons qui sont «crissement» bien écrites. J’ai choisi de les présenter en version épurée parce que ce qu’on reproche souvent à ces chansons-là, c’est que les arrangements ont mal vieilli.»

Sur son disque Limoilou, Safia Nolin traverse un peu son histoire en musique. Cette artiste autodidacte qui a grandi à Québec, notamment dans le quartier Limoilou, a commencé à jouer de la musique à l’adolescence après que son frère lui ait offert une guitare en cadeau. Son premier disque rassemble une collection de chansons introspectives. Si sur disque elle propose du folk triste, sur la scène, elle se révèle comme une artiste enjouée, moqueuse qui aime faire des blagues.

«C’est ce qui sort, c’est ce que j’ai envie d’écrire. C’est probablement grâce à ce que j’extériorise dans mes chansons que je ne suis pas une fille triste.»

La chanteuse n’aurait pu espérer meilleure réception pour son premier disque. Elle multiplie les récompenses. Or, elle confie que cette reconnaissance lui met un peu de pression pour le prochain album. Elle a repris sa plume récemment afin d’enregistrer un deuxième disque qui pourrait se faire à l’hiver.

«Ça reste du folk triste, mais je pense que c’est un peu plus assumé, plus franc, encore très déprimé, mais le son a un peu changé.»

En 2016, Safia Nolin figurait parmi les artistes les plus recherchés sur Google, après Leonard Cohen et Céline Dion. Au cours de la dernière année, elle a fait souvent les manchettes de l’actualité culturelle et enflammé les réseaux sociaux, notamment à cause de sa tenue décontractée à l’ADISQ et sur le plateau de l’émission La Voix. Plus récemment, c’est sa vie amoureuse qui s’est retrouvée à l’avant-scène. Safia Nolin souligne que son but n’est pas de provoquer. Quand elle a publié une lettre pour répondre à ses détracteurs qui critiquaient son look, elle l’a fait pour se défendre. Elle estime qu’elle a bien le droit de porter un jean et un t-shirt si ça lui chante.

«Ce n’était plus vivable, ça me faisait chier d’être victime de quelque chose et de ne pas pouvoir me défendre… Je pense que je dérange les gens parce que j’ose faire des choses qu’ils n’osent pas faire», a-t-elle laissé tomber.

Elle a également apposé sa signature sur la lettre publiée par un groupe de femmes musiciennes, dénonçant le sexisme dans l’industrie musicale. Une cause qu’elle appuie à 100%.

Le spectacle de Safia Nolin et de Caroline Savoie est présenté à la Salle Bernard-LeBlanc, jeudi à compter de 20h, dans le cadre du Festival Acadie Rock. Elles offriront chacune environ une heure de concert.