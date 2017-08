The Simon & Garfunkel Story à Moncton en novembre [vidéo]

Le spectacle The Simon & Garfunkel Story sera présenté au Théâtre Capitol de Moncton le 26 novembre, dans le cadre d’une tournée de représentations dans plus de 45 villes aux États-Unis et au Canada. - Gracieuseté

Le spectacle The Simon & Garfunkel Story sera présenté au Théâtre Capitol de Moncton le 26 novembre, dans le cadre d’une tournée de représentations dans plus de 45 villes aux États-Unis et au Canada.

Le spectacle de théâtre immersif de style concert relate l’incroyable parcours partagé par les légendes Paul Simon et Art Garfunkel. Il raconte l’histoire depuis leurs modestes débuts en tant que Tom & Jerry jusqu’à leur étonnante séparation en 1970, en passant par leur incroyable succès à titre d’un des groupes musicaux ayant vendu le plus d’albums au cours des années 1960.

Leur carrière a atteint son point culminant lors de la célèbre réunion « Concert in Central Park » en 1981, à laquelle ont assisté plus d’un demi-million d’inconditionnels.

À l’aide de séquences d’archive originales et d’une énorme projection de photos, cette célébration du 50e anniversaire met en vedette un groupe complet interprétant tous les grands succès du duo, notamment, Mrs. Robinson, Scarborough Fair, The Sound of Silence, Cecilia, Bridge Over Troubled Water et Homeward Bound.

Le groupe a vendu plus de 100 millions d’albums depuis 1965.

Au fil des ans, la formation a gagné 10 prix Grammy et a été intronisée au Temple de la renommée du rock and roll en 1990.

En 2003, Simon & Garfunkel reçoit un prix Grammy soulignant l’ensemble de sa carrière et l’année suivante, The Sound of Silence est intronisée au Temple de la renommée des Grammy.

Les billets seront mis en vente le jeudi 24 août, au coût variant entre 44$ et 70$.