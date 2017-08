Une visite à la cabane à sucre inspire Nathalie Simard à faire un spectacle dans la région Chaleur

La région Chaleur se prépare à accueillir Nathalie Simard en septembre, après une longue absence au Nouveau-Brunswick

La chanteuse québécoise offrira une prestation le 23 septembre à la salle Richelieu de l’École secondaire Népisiguit à Bathurst.

Ce spectacle revêtera un caractère particulier pour ses admirateurs à bien des égards. Elle a hâte de renouer avec le public d’ici en partant en tournée.

«Cela fait des lunes que je suis venue chanter au Nouveau-Brunswick et ce sera le seul spectacle. Je m’amuse énormément en faisant de la scène et c’est ça l’important. En vieillissant, nous voulons prioriser nos bonheurs, nos passions. J’avais dit il y a plusieurs années que je ne voulais plus jamais chanter. Et bien voilà. Il ne faut jamais dire jamais», confie en riante Nathalie Simard, en entrevue avec l’Acadie Nouvelle durant une brève pause dans sa journée trépidante.

Les spectateurs assisteront à une prestation de deux heures, composée principalement de chansons en français.

«Il y a cependant des coups de cœur anglophones que je ne peux pas laisser de côté. Des artistes qui nous ont quittés qui ont été une inspiration pour moi, des surprises. Je vais vraiment sortir de ma zone de confort, mais toutes les chansons que j’ai choisies l’ont été par amour», exprime-t-elle.

Le producteur du spectacle à Bathurst, Serge Lessard, de Gestion NOVA, annonce que le public se verra remettre à son arrivée une copie du dernier livre de l’artiste intitulé Les chemins de ma liberté.

Une visite à la Cabane Chez Nathalie

Tout a commencé lorsque des Néo-Brunswickois, à bord de deux autobus de 56 places, sont partis en virée pour une fin de semaine à la cabane à sucre de Nathalie Simard, à Saint-Mathieu-du-Parc, au Québec, ce printemps.

«Les gens du Nouveau-Brunswick sont tellement chaleureux, généreux, gentils. Ce fut un réel bonheur de les recevoir à la Cabane Chez Nathalie. Maintenant, ça me fait réellement plaisir de me déplacer pour leur rendre visite. Ce sera un grand bonheur, avec toute mon équipe de spectacles qui s’est bâtie à la Cabane Chez Nathalie», explique l’artiste.

«La scène est ma plus grande passion. Avoir un contact direct avec le public est un beau cadeau et le public me le rend tellement bien. Il m’est fidèle après 38 ans de carrière. C’est un beau privilège et un beau cadeau que la vie m’offre de pouvoir continuer à chanter, à partager ma passion», souligne-t-elle.

L’interprète et comédienne a fait très tôt ses premiers pas dans le monde artistique, en suivant les traces de son frère, René Simard. Dans les années 1980, elle a été récompensée de plusieurs Félix, prix remis par l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ).

Elle collectionne de nombreux disques d’or, de platine et double platine.