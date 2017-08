Zachary Richard de retour en tournée au N.-B.

Zachary Richard se produira le 21 octobre à la Salle multifonctionnelle de Petit-Rocher. Preuve que la renommée du chanteur cajun ne pâlit pas, les 228 billets qui étaient en vente se sont envolés en un peu moins de trois heures. L’artiste engagé a donné une prestation en 2011, dans cette même salle.

«Nous sommes non seulement chanceux, mais enchantés de le recevoir chez nous. C’est une icône de la chanson acadienne et une source d’inspiration. Il porte dans son cœur la résilience du peuple acadien. Il va venir inspirer nos concitoyens de la région», fait valoir Luc Desjardins, le maire de Petit-Rocher.

L’auteur-compositeur-interprète louisianais sortira son nouvel album en octobre, son 21e. Au printemps, il s’est tourné vers le sociofinancement pour sa production, face au déclin de l’industrie du disque. Cet opus, rassemblera des chansons en anglais et en français et examinera des thèmes qui lui tiennent à cœur comme l’espoir, la résistance, l’amour et l’environnement.

Zachary Richard sera aussi en concert durant la même période à Fredericton, à Memramcook, à Miramichi, à Grand-Sault et à Saint-Jean.