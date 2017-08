Denis Richard emporté par le cancer

Artiste aimé et reconnu comme étant l’un des plus grands auteurs-compositeurs-interprètes acadiens, Denis Richard s’est éteint lundi matin à l’âge de 55 ans, après un long combat contre le cancer. L’Acadie perd ainsi un de ses créateurs les plus talentueux, ayant offert des chansons qui respirent la vérité.

«Il est décédé paisiblement en écoutant la 9e Symphonie de Beethoven. Il n’a pas souffert et s’est battu paisiblement jusqu’au bout», a fait savoir l’agente de M. Richard, Carole Doucet.

«On n’oubliera jamais Denis Richard…», avait écrit le critique musical Sylvain Cormier dans Le Devoir, il y a quelques années. Il avait alors tout à fait raison. Comment oublier cet auteur-compositeur-interprète à qui on doit certaines des plus grandes chansons du répertoire acadien.

Sur des mélodies prenantes, l’artiste originaire de Petit-Rocher a révélé une vision du monde unique et authentique.

De l’incontournable Petit-Rocher à la poignante En un instant, en passant par C’est mieux comme ça, Cap-Enragé, Si le temps m’est permis, Danser seul et Le printemps, ses chansons retentissent encore aujourd’hui. Ce fin observateur du monde qui l’entoure a su avec ses mots et sa musique mettre en lumière l’humanité avec sensibilité. Comédien, chanteur, musicien, auteur-compositeur, Denis Richard qui s’est produit au Canada, en Europe et en Louisiane, a partagé la scène avec de grands noms de la chanson francophone, dont Jacques Michel qui avait salué le talent de l’Acadien après la tournée.

«Mais ce n’est pas tout ! Cette tournée m’aura permis de découvrir un auteur-compositeur-interprète acadien de grand talent : Denis Richard. Ses chansons sont des perles: beaux textes, belles mélodies. Il est un excellent guitariste et il est aussi bon comédien que musicien. On dirait que ce gars-là est né avec tous les talents. Je vous invite à ne pas rater son spectacle s’il est à l’affiche près de chez vous ; vous ne vous ennuierez pas !», avait dit Jacques Michel.

Denis Richard a enregistré quatre albums, dont le plus récent, Chansons… et autres flâneries (2015) qui avait été bien accueilli par la critique. On y retrouve quelques petits bijoux de chansons.

Lauréat du Gala provincial de la chanson de Caraquet en 1979 et du Festival de la chanson de Granby en 1993, Denis Richard qui a fait ses débuts notamment avec le groupe Expresso SVP, a su créer son propre style à saveur folk-rock. Celui qui a oeuvré sur la scène artistique pendant plus de quatre décennies a, entre autres, fait sa marque aux côtés de Zachary Richard avec la chanson Cap Enragé qu’ils ont co-écrite. Cette pièce est devenue l’un des grands succès de Zachary Richard. Par la suite, ils ont collaboré à plusieurs reprises ensemble, notamment pour la chanson thème Ce médaillon du documentaire Zachary Richard, toujours batailleur, de Phil Comeau.

Denis Richard, c’est aussi le comédien qu’on a vu, entre autres, dans le spectacle musical La Vallée des possibles à Memramcook, dans la pièce Laurie ou la vie de galerie de l’auteur Herménégilde Chiasson, un des plus grands succès du théâtre acadien.

Il a également fait la musique de cette pièce (disponible aussi en CD). Même chose pour Les Défricheurs d’eau. À partir de 1994, il a oeuvré comme comédien au théâtre, acteur dans des téléséries et comme auteur-compositeur pour le théâtre et pour des artistes comme Jean-François Breau, Annie Blanchard et Roch Voisine.

En 2012, après avoir reçu un diagnostic de cancer, ses amis musiciens ont monté un spectacle au Théâtre Capitol afin de lui venir en aide et lui rendre hommage. Ce spectacle qui a rassemblé 25 artistes a démontré l’ampleur de l’oeuvre de Denis Richard.

«Tu as mis de la dentelle dans nos vies avec tes textes et la beauté de ton oeuvre», avait alors exprimé la chanteuse Sandra Le Couteur.

Ce spectacle qui a été finaliste aux Prix Éloizes 2014 avait donné un nouveau souffle à Denis Richard pour enregistrer un quatrième album et repartir sur la route. En 2014, l’Académie Isabelle-Thériault lui a rendu hommage suivi par le village de Petit-Rocher l’année suivante. Il est devenu le premier artiste à être intronisée par une nouvelle galerie de son village, La Galerie Chaleur en musique.

Denis Richard a voulu aussi redonner à la communauté en s’engageant dans la campagne de l’Arbre de l’espoir. Il en a assumé la coprésidence avec l’acteur et lutteur professionnel Robert Maillet en 2016.

« Sa musique va continuer, c’est sûr»

Les réactions au décès de Denis Richard sont nombreuses, lundi. En entrevue téléphonique, son agente et proche collaboratrice, Carol Doucet, fait l’éloge de ce créateur qui a laissé sa marque sur la culture acadienne.

«C’est sûr que Denis est un des plus grands artistes acadiens. Tout le monde va te dire la même chose. C’est vraiment l’un de nos plus grands auteurs-compositeurs. Il avait encore plein de choses à faire. Cinquante-cinq ans, c’est vraiment trop tôt pour partir. Sa musique va continuer, c’est sûr.»

