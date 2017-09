Jean-Michel Anctil en vedette au Festival de l’humour Hubcap 2018

L’humoriste bien connu Jean-Michel Anctil figure parmi les têtes d’affiche du prochain Festival de l’humour Hubcap à Moncton, du 7 au 17 février.

Les responsables du Festival Hubcap 2018 ont dévoilé une partie de la programmation. Les organisateurs du festival ont annoncé trois grands spectacles mettant en vedette des étoiles de l’humour, soit Jean-Michel Anctil, Tom Green et Steve Patterson. Jean-Michel Anctil sera de la distribution du Gala des Rendez-vous de la francophonie au Théâtre Capitol, le 16 février.

La première partie de ce gala mettra en vedette des humoristes accomplis et émergents de la scène acadienne et québécoise. En deuxième partie, le spectacle présente Jean-Michel Anctil. Cette année, le volet francophone du festival suivra la semaine anglophone avec ses propres présentations le 16 et 17 février. François Simard, le directeur de la programmation du projet pancanadien Juste pour rire, Joie de Vivre!, sera de retour pour présenter des grands talents québécois et pour découvrir des artistes acadiens.

Les organisateurs ont annoncé aussi le retour du spectacle bilingue. «Ces humoristes sont de vraies têtes d’affiche, ayant affilé leur talent au sein des centaines de salles d’humour à travers le pays. On leur souhaite la bienvenue dans notre coin froid du monde afin qu’ils nous aident à conquérir les forces obscures de l’ennui et des bleues de l’hiver», a déclaré le président du festival, Marshall Button. Une vingtaine d’humoristes offriront une trentaine de spectacles au cours des deux semaines du festival. Les billets pour la 18e édition du Festival de l’humour Hubcap seront en vente à la billetterie du Théâtre Capitol.