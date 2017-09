Tracadie: Moisson d’Art promet une belle récolte

Le groupe de rock An Acoustic Sin a pour mission de clore le Festival moisson d’art, cette année, le 14 octobre, à Tracadie. - Gracieuseté

La récolte s’annonce fructueuse pour le prochain Festival moisson d’art, à Tracadie. Expositions, concerts, performances multidisciplinaires, théâtre et cinéma… Il y en aura pour tous et pour tous les goûts. Ce rendez-vous culturel aura lieu du 6 au 14 octobre.

La manifestation culturelle débutera par le vernissage de l’exposition de Mélanie Gagnon au Tazza Caffe. Les œuvres de l’artiste, qui s’est spécialisée dans la peinture et les aquarelles, seront visibles tout au long du mois d’octobre.

Discussions et réflexions seront au programme de la fin de semaine suivante.

Le festival de Tracadie s’associe avec le Salon du livre de la Péninsule acadienne pour proposer différents rendez-vous littéraires: une causerie avec l’auteur Cyrille Sippley, le samedi en milieu de journée; une soirée de filles autour des livres, animée par Diane Losier, en soirée.

Le dimanche matin, les passionnés de généalogie, les curieux et les gourmands sont invités à un brunch sur le thème des Acadiens et la Déportation.

Le week-end se terminera en musique. Au 3e étage de l’Académie Sainte-Famille, les chanteuses Joannie Benoit et Mélissa Bédard se produiront, avec Maxime McGraw comme artiste invité.

Nouveauté de cette année, le Festival moisson d’art mélange les genres. Le 10 octobre, de 17h à 20h, au même endroit que le concert du 8 au soir, la guitare sera à l’honneur sous forme d’une exposition-causerie, avec Shaun Ferguson en prestation musicale.

Celles et ceux qui le souhaitent peuvent apporter leur instrument pour l’exposer pendant cette présentation.

Parmi les événements mis en place pendant ces festivités, notons la pièce de théâtre L’Entrepôt du rire. Elle met en scène les humoristes Robert Gauvin, André Roy, Michel Thériault et Lamont. La représentation se déroulera le 12 octobre, à 20h, toujours à l’Académie Sainte-Famille.

Le Festival moisson d’art se terminera en chansons le 14, à 22h, au Up N Down resto-bar. Le groupe de rock électrique An Acoustic Sin a la tâche de clore les festivités.

Retrouvez la programmation détaillée, les tarifs et les moyens de réserver ses billets pour les différents spectacles sur le site internet.

Autres renseignements sur la page Facebook de la Société culturelle des Tracadilles.