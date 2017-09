Diana Newton à la barre du Festival Frye

Le Festival Frye a une nouvelle directrice générale. Diana Newton succède à Danielle LeBlanc qui a été à la tête de l’événement pendant sept ans.

Diana Newton arrive en poste avec une vaste expérience en gestion de projets et une grande connaissance du secteur littéraire qu’elle compte mettre à profit pour continuer de faire grandir et rayonner le seul festival littéraire bilingue en Atlantique.

Parfaitement bilingue, Diana Newton a oeuvré dans les domaines de l’édition de livre, de la création littéraire, de la révision linguistique, de la recherche et de la traduction. Elle a 20 ans d’expérience dans l’industrie du livre au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Elle a réalisé plus de 30 missions de consultation en Afrique, en Amérique, dans le monde arabe et en Asie, pour le compte de plusieurs organismes comme l’UNESCO, la Banque mondiale, l’Agence canadienne de développement international et l’Organisation internationale de la francophonie.

Elle détient une maîtrise de la Norman Paterson School of International Affairs de l’Université Carleton à Ottawa et elle est ingénieure diplômée en architecture de l’Université technique de Vienne en Autriche.