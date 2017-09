Quand la réalité rejoint la fiction

L’auteur acadien Michel Bourque ira présenter son nouveau livre Rideau rouge et pignons verts à Montréal, Ottawa et Halifax. Dans cet album jeunesse publié aux Éditions Bouton-d’or Acadie, l’auteur de l’Île-du-Prince-Édouard raconte l’histoire vraie et fascinante de deux filles de l’île, Gracie Finley et Glenda Landry qui rêvaient, chacune de leur côté, de chanter, de danser et de jouer au théâtre.

Après des années de formation et d’auditions, les routes de Gracie et Glenda se sont enfin croisées au sein de la troupe du Centre des arts de la Confédération. Elles sont devenues les meilleures amies du monde dans la vraie vie. Elles ont joué ensemble partout sur la planète les inséparables Anne et Diana dans la comédie musicale Anne… la maison aux pignons verts.

C’est cette histoire d’amitié et de théâtre que Michel Bourque raconte dans son nouveau livre jeunesse. L’album qui est paru cet été a été illustré par Jean-Luc Trudel.

L’auteur sera en séance de signature à la Librairie Raffin à Montréal le 9 septembre, à la librairie Chapters à Ottawa le 12 septembre et à l’événement Word on the street à Halifax, le 16 septembre.