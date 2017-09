Prix Musique NB: les finalistes sont dévoilés

Le chanteur country George Belliveau domine les nominations aux Prix Musique NB, avec six mentions. Kevin McIntyre, Les Païens et Menoncle Jason suivent de près en se retrouvant finalistes dans quatre catégories.

Les responsables de Musique NB (MNB) ont dévoilé la liste des finalistes pour les 8es Prix MNB. Des prix seront remis à 23 artistes et professionnels de l’industrie de la musique au Nouveau-Brunswick qui ont laissé leur marque au cours de la dernière année.

Les lauréats seront couronnés lors d’une soirée de remise de prix le 12 octobre à la salle de bal du Tide & Boar à Moncton. Mike Biggar, Cy, The Galpines, Laurie LeBlanc, Motherhood et Jessica Rhaye monteront sur la scène du gala qui donnera le coup d’envoi au Festival (506).

Cette célébration annuelle du talent néo-brunswickois de quatre jours mettra en vedette 32 musiciens francophones et anglophones de la province qui se produiront à plusieurs endroits dans la ville de Moncton.

Parmi les finalistes francophones, on retrouve Joey Robin Haché et Les Jeunes d’Asteure avec trois nominations. Les Hôtesses d’Hilaire, Laurie LeBlanc et le groupe Cy ont récolté deux nominations, tandis que Sébastien Michaud, Pony Rouge et Christine Melanson tenteront aussi de mettre la main sur un trophée. Dans la catégorie de l’enregistrement de l’année figurent les albums des Païens (Carte noire), de Menoncle Jason (Dans son prime), de Cy (Deuxième nation), de George Belliveau (Drop l’aiguille) et de Kevin McIntyre (L’axe du viseur).

Des prix seront aussi décernés à des professionnels qui oeuvrent dans l’industrie musicale. George Belliveau et Sébastien Michaud sont ainsi cités dans la catégorie du réalisateur de l’année, tandis que Carole Chouinard, Carol Doucet et Danny Bourgeois dans celle du professionnel de l’industrie musicale de l’année. Le Grenier Musique, le concours Accros de la chanson et le Plan b ont également récolté des nominations.

Cinq compositions francophones sont en lice pour la chanson SOCAN de l’année. Le coeur qui bat des Païens, Grand verre de tchekafaire de George Belliveau et Arthur Comeau, Lever le camp de Kevin McIntyre, Tout Vendre de Menoncle Jason et Lune de sang de Joey Robin Haché sont les chansons finalistes.

Musique NB souhaite avoir la collaboration du public pour choisir les lauréats. Certaines catégories sont déterminées par le public et les membres, tandis que d’autres sont décidées exclusivement par un jury d’experts. Les lauréats des catégories générales seront choisis par le public (25%), un jury (25%) et les membres de MNB (50%). Tous les finalistes, peu importe la catégorie, sont automatiquement en lice dans la catégorie Choix du public qui est décidé à 100% par le public. Les membres de MNB ont aussi la chance de choisir leur propre gagnant du prix Choix des membres, décidé à 100% par ceux-ci.

Il est possible voter en ligne du 13 septembre jusqu’au vendredi 6 octobre, midi.