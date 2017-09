Gala de l’ADISQ: six nominations pour l’Acadie

Lisa LeBlanc, les Hay Babies, Roch Voisine, Jaques Jacobus et Jean-François Breau récoltent des nominations à l’ADISQ.

Les responsables de l’ADISQ ont dévoilé les finalistes pour leur prochain gala.

Des 276 nominations, les artistes de l’Acadie en ont obtenu six.

Avec son plus récent disque Why You Wanna Leave, Runaway Queen?, Lisa LeBlanc est en peloton de tête avec deux mentions dans les catégories de l’album anglophone et spectacle anglophone de l’année.

Le réalisateur de son disque, Joseph Donovan, se retrouve aussi en lice pour un prix de l’industrie comme réalisateur de l’année.

Le disque La 4e dimension (version longue) des Hay Babies tentera de remporter les honneurs parmi les albums alternatifs.

Jean-François Breau et Marie-Ève Janvier figurent parmi les finalistes de la catégorie des groupes ou duos de l’année, tandis que le disque Le retour de Jacobus de Jacques Jacobus est cité dans la catégorie hip-hop.

Tout me ramène à toi de Roch Voisine est en lice pour la chanson de l’année.

L’album La Voix 5 qui rassemble les 24 candidats sélectionnés pour les directs, dont Frank Williams et Andy Bastarache, est en nomination dans la catégorie réinterprétation.

Un total de 117 artistes ont obtenu des nominations pour le prochain Gala de l’ADISQ.

Animé par Louis-José Houde, le Gala sera tiendra à la Salle Wilfred-Laurier de la Place des Arts à Montréal, le dimanche 29 octobre. Il sera diffusé en direct sur Ici Radio-Canada Télé.

Des prix seront remis aussi au Premier Gala de l’ADISQ qui sera présenté le 26 octobre en direct sur les ondes de Télé-Québec.