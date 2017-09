La Joie de vivre de Julie Aubé (Extrait audio)

Pantalon à pattes d’éléphant, jupes courtes, bottes des années 1970, Julie Aubé a toujours eu une fascination pour la mode rétro. Elle arrive dans le paysage musical avec son premier disque solo Joie de vivre qui reflète un peu cette tendance. L’artiste âgée de 23 ans propose un projet personnel aux influences rock de la fin des années 1960 qui témoigne de son bonheur à oeuvrer en musique.

Après Vivianne Roy (Laura Sauvage), c’est au tour d’une autre membre des Hay Babies à se lancer dans un projet solo. Julie Aubé a une soif de création qui ne semble pas se tarir. Après un recueil de poésie, elle propose maintenant son premier disque qui sort ce vendredi. Au lieu de choisir un pseudonyme comme sa consœur, Julie Aubé a décidé de se présenter sous son propre nom. Elle a eu beau chercher, mais c’est son nom qui la représente le mieux. Il s’agit d’une oeuvre personnelle presque autobiographique qui rassemble neuf compositions en français et deux en anglais, avec un son rétro. Elle signe les paroles de presque toutes les chansons. Pour la musique, elle a collaboré avec d’autres musiciens, notamment avec son compagnon de vie, Mike Trask.

«On pourrait dire que c’est vraiment un portrait de moi de cette année», a commenté l’artiste en entrevue.

Si elle a choisi Joie de vivre pour porter ce premier opus, c’est afin de souligner le bonheur qu’elle a de faire de la musique. En choisissant une carrière en musique, elle a voulu avant tout être heureuse.

«C’est ma joie de vivre, faire de la musique. Je ne peux jamais en faire assez», lance-t-elle.

Ce projet solo a commencé avec l’appel de Marc Pérusse des Disques de la Cordonnerie qui l’a invité à enregistrer un album. Ce dernier, qui a travaillé avec plusieurs artistes au Québec (Serge Fiori, Luc De Larochellière), a coréalisé l’album avec Julie Aubé. Celle-ci raconte que l’agenda des Hay Babies est tellement chargé qu’elles ont de la difficulté à trouver du temps pour se rassembler afin de créer un album. Elle n’arrête pas d’écrire pour autant.

«J’aime beaucoup aller en studio faire des albums. J’aime quasiment plus ça que de faire de la tournée et des spectacles. C’est une forme d’art.»

L’enregistrement s’est déroulé au Studio MRC à Memramcook, de Christien Belliveau et Mike Trash. La production a été faite en mode analogique sur ruban, comme à l’ancienne. C’est que la jeune artiste confie qu’elle a toujours eu une fascination pour les années 1960 et 1970: les vieux amplificateurs, les guitares, les vieilles machines, les vinyles. Cet intérêt lui a été transmis par ses parents. En optant pour le mode analogique, le son est différent.

«Ça donne des contraintes quand ce n’est pas produit sur un ordinateur. On a juste 16 pistes pour faire toutes les chansons. C’est vraiment cool et le son est particulier. Je trouvais que ça allait bien avec mon style et le genre de musique que je fais. C’est un trip de faire ça avec des amis.»

Elle a loué le studio pendant un mois afin de produire l’album. En prenant son temps, elle a pu explorer diverses avenues, en trafiquant, entre autres, les guitares. Elle navigue entre le rock, l’alternatif, le folk, le blues et le psychédélique. Si elle s’éloigne des Hay Babies, il y a quand même quelques similitudes avec le trio.

«Quand on entend mon album solo, on peut plus remarquer ce que moi j’apporte dans les Hay Babies», a-t-elle partagé.

Après avoir lancé son disque à Montréal cette semaine, elle offrira un spectacle de lancement le 10 octobre au Caveau à Moncton. Julie Aubé fait partie des Hay Babies, dont le plus récent disque La 4e dimension (version longue) vient d’obtenir une nomination à l’ADISQ pour l’album alternatif de l’année. (lire texte en page 24)