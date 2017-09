Littérature: à la découverte des nouveautés jeunesse de l’automne

Les jeunes lecteurs seront comblés cet automne avec des nouveautés signées par des auteurs phares de l’Acadie. Denis M. Boucher, Diane Carmel Léger, Édith Bourget et Cindy Roy figurent parmi les écrivains qui proposent de nouvelles histoires très attendues. Poésie, romans d’aventures, contes, nouvelles et récits de voyage figurent au menu littéraire.

À quelques semaines de la tenue des salons du livre de l’automne, les éditeurs jeunesse se préparent à sortir leurs nouveautés. Chez Bouton d’or Acadie, l’automne s’annonce florissant. La maison d’édition qui se consacre entièrement à la littérature jeunesse lancera trois nouveaux livres signés par des auteurs et des illustrateurs de l’Acadie au cours des prochaines semaines. Voici donc quelques titres de la rentrée littéraire jeunesse.

Ah! pour Atlantique

L’abécédaire Ah! pour Atlantique de Sylvain Rivière et Réjean Roy propose une série de courts poèmes inspirés des mots relatifs aux océans, à leur faune et à leur flore. Le Gaspésien Sylvain Rivière, qui a signé plusieurs ouvrages en lien avec l’Acadie, en est à sa deuxième collaboration avec Bouton d’or Acadie. Passé maître dans l’art de l’illustration, Réjean Roy a mis en image au moins 20 titres pour l’éditeur jeunesse de Moncton. La directrice des Éditions Bouton d’or Acadie, Marie Cadieux, souligne que ce sera un livre magnifique.

«Ce sont de courts poèmes légers à partir de choses qui tournent autour de l’Atlantique que ce soit le crabe vert, les dunes, les algues… Je dirais que Réjean Roy (illustrateur) s’est surpassé au niveau des illustrations», a-t-elle mentionné.

L’Acadie en baratte

On connaît bien les peintures de Raynald Basque, mais cette fois-ci, l’artiste de la Péninsule acadienne se lance dans l’illustration d’un premier livre jeunesse, celui de Diane Carmel Léger. L’auteure originaire de Memramcook est de retour avec une nouvelle histoire L’Acadie en baratte. C’est un genre de petit guide touristique inusité raconté sous la forme d’un récit de fiction. Le livre relate le voyage d’une grand-mère et de son petit-fils. Le jeune Nico et sa grand-mère entreprennent un grand voyage à bord d’une fourgonnette pendant lequel ils découvriront des lieux touristiques, historiques et événements culturels de l’Acadie. Reconnue pour sa trilogie La butte à Pétard, Diane Carmel Léger figure parmi les auteures à succès chez Bouton d’or Acadie qui se consacre entièrement à la littérature jeunesse.

Les Trois Mousquetaires

Couronné du Prix Tamarac 2017 pour Le Colosse des neiges de Campbellton, Denis M. Boucher publiera une nouvelle aventure des Trois Mousquetaires. Le 8e volume de la série se situera à la Baie Sainte-Marie. Illustré par Paul Roux, Le revenant de la Baie Sainte-Marie transportera les jeunes lecteurs dans cette région côtière de la Nouvelle-Écosse. Les célèbres mousquetaires iront prêter main-forte à leur grand-père, menacé de perdre sa maison à cause d’un fantôme. Le spectre est revenu hanter la région de Meteghan. Le livre devrait sortir vers la fin novembre.

Féeli Tout

Bien connue des tout-petits, Féeli Tout vivra de nouvelles aventures cet automne. Le nouveau conte de Cindy Roy, Oscargot fait la grève de la lecture, sort en librairie le 20 septembre. Publié chez Boomerang Jeunesse, cet album pour les 3 à 8 ans raconte l’histoire de l’ami de Féeli Tout, Oscargot qui décide de ne plus lire. Très vite, il se rend compte que ce n’est pas facile de passer une journée sans avoir recours à la lecture. Ce nouveau chapitre rappellera aux jeunes que la lecture est partout et qu’elle est magnifique, a souligné l’auteure.

Deux ouvrages d’Édith Bourget

L’auteure Édith Bourget d’Edmundston lance deux nouveaux ouvrages cet automne. Elle propose un recueil de nouvelles pour adolescents, Ici, là et ailleurs (Soulières éditeur). Cet ouvrage est né de son désir de créer un outil de rapprochement entre les jeunes qui parlent français au pays. Elle a voulu aussi faciliter l’apprentissage de cette langue aux adolescents qui l’étudient. «Les 14 textes du livre qui racontent des histoires qui se déroulent d’un océan à l’autre abordent des sujets près des adolescents», a fait savoir l’auteure. Édith Bourget présente aussi Chut, Rosalie! (Dominique et compagnie), un roman pour les lecteurs débutants. Dans ce deuxième tome de la série La classe de madame Édith, la bavarde Rosalie ne mesure pas toujours ses paroles et fera de la peine à son amie Zoé.

La Grande Marée

La maison d’édition de Tracadie a aussi quelques nouveautés littéraires pour la jeunesse pour l’automne. Deux nouveaux livres de l’auteur Jean-Claude Basque, Griffette sauve la forêt, illustré par Anne-Marie Sirois et Le secret de la toison dorée, illustré par Denise Paquette, figurent à sa collection automnale. L’auteure Sophie Daigle propose une histoire pour les tout-petits, Éva et le miroir magique, illustrée par Denise Paquette.