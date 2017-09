Herménégilde Chiasson, lauréat du Prix Strathbutler 2017

Herménégilde Chiasson reçoit le Prix Strathbutler 2017, soit la plus prestigieuse des distinctions en arts visuels au Nouveau-Brunswick. Cet honneur vient souligner l’excellence des réalisations de l’artiste acadien depuis 50 ans.

Joint à sa résidence à Grand-Barachois dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, Herménégilde Chiasson s’est dit surpris de recevoir cette distinction de la Fondation Sheila Hugh Mackay, surtout que peu d’Acadiens se retrouvent sur la liste des lauréats depuis 1991.

L’artiste multidisciplinaire et ancien lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick devient le 5e francophone à avoir été sélectionné par la fondation, après Brigitte Clavette, Roméo Savoie, Marie-Hélène Allain et André Lapointe.

Le prix est assorti d’une bourse de 25 000 $. Il s’agit d’un des prix en arts visuels les plus importants au Canada. Le conseil d’administration de la fondation choisit le lauréat sur la recommandation d’un jury professionnel de cinq personnes.

Le jury qui a salué les réalisations en arts visuels de l’artiste, ainsi que son travail soutenu en faveur de la vie culturelle de la province, a mentionné notamment son corpus d’oeuvres profondément marquantes.

«Bien que nous reconnaissions la force de nombreux candidats, nous sommes particulièrement impressionnés par l’ampleur et la sophistication du travail de M. Chiasson ainsi que par sa reconnaissance et sa défense de l’histoire acadienne. En tant qu’artiste, il a non seulement beaucoup apporté à la province en sa qualité de leader et de mentor, mais il a également ouvert la voie à de futures générations d’artistes au Nouveau-Brunswick», a indiqué le jury en annonçant le lauréat vendredi.

Une œuvre monumentale

Natif de Saint-Simon, Herménégilde Chiasson œuvre en théâtre, en littérature, en cinéma et en arts visuels. Bien qu’il conjugue différentes disciplines artistiques, il reste que ce sont les arts visuels qui ont guidé sa pratique depuis 50 ans, estime l’artiste multidisciplinaire.

Sa longue formation en arts visuels l’a mené jusqu’à New York et à Paris. Depuis sa première exposition professionnelle en 1967, il a mené une carrière riche et variée. La somme de ses créations est prodigieuse. Il a plus de 150 expositions à son actif.

«Si j’avais à me définir, ce serait comme artiste visuel. C’est vraiment un accident que je sois devenu écrivain, même si c’est probablement ça qui m’a donné une grande notoriété parce que les livres voyagent mieux que les expositions. Chaque fois que je voyage, mon premier réflexe est d’aller voir un musée. Je dis toujours que j’ai tout appris des arts visuels. Après ça, j’ai fait comme des adaptations», a exprimé le lauréat.

Il raconte que toute sa carrière en art visuel a été basée sur une recherche expérimentale. Contrairement à certains artistes qui ont développé un style très identifiable, renforçant ainsi l’image de leur travail, il a préféré explorer diverses démarches.

Le photographe Thaddeus Holownia qui a soumis la candidature d’Herménégilde Chiasson, le décrit comme un «homme de la renaissance… un modèle, un intellectuel, un créateur passionné et humble, dont les réalisations dépassent largement le cadre de la scène artistique régionale».

Avec la bourse de 25 000$, Herménégilde Chiasson entend poursuivre les travaux de rénovation dans l’ancienne école à Grand-Barachois qu’il a acquise, il y a environ dix ans, afin de la transformer en centre d’arts. Il y a déjà aménagé son atelier de création et une galerie d’art.

Depuis 1967

La fondation lui remettra son prix le 20 octobre lors d’une réception au Centre culturel Aberdeen à Moncton.

Pour l’occasion, l’artiste présentera une exposition rétrospective qui rassemblera des œuvres réalisées depuis 50 ans.

En 1967, il avait été invité par Claude Roussel, son professeur à l’époque, à participer à une exposition collective.

«Je pars de cette œuvre et je vais probablement inclure une oeuvre pour chaque année», a-t-il expliqué.

Intitulée Depuis 1967, l’exposition sera présentée dans plusieurs salles du Centre culturel Aberdeen.

«Ça donnera une représentation des nombreuses phases par lesquelles je suis passé.»

D’ici la fin septembre, l’artiste participe à plusieurs festivals et événements culturels à travers le monde.

Il sera, entre autres, au Festival international de la littérature à Montréal où il prépare un spectacle avec la complicité de Gabriel Robichaud qui rassemblera plusieurs écrivains.

Les organisateurs du festival lui ont donné carte blanche.