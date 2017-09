Nouvelle série de spectacles intimistes à l’Église historique de Barachois

Déjà reconnue pour ses concerts classiques et ses expositions d’art, l’Église historique de Barachois ouvre maintenant ses portes à la musique populaire et à la chanson avec une nouvelle série de spectacles acoustiques qui sera animée par Michel Thériault.

Au fil des années, la petite église de Barachois est devenue un lieu culturel incontournable dans la région du sud-est du Nouveau-Brunswick. L’Été musical de Barachois y accueille des artistes de la musique classique de renom et on y présente aussi des expositions d’art. La Société culturelle Sud-Acadie qui travaille de concert avec les responsables de l’église y ajoutent une nouvelle vocation, avec la série de spectacles intimistes Michel Thériault et ses Tizamis. Présentés dans une ambiance chaleureuse de style cabaret, ces échanges musicaux avec des artistes de l’Acadie seront animés par le chanteur pop moutarde. Pour son premier rendez-vous, le 22 septembre, le chanteur coloré a invité son amie, l’artiste Monique Poirier à partager la scène avec lui.

«Je trouve ça intéressant parce que c’est un peu comme le concept des cercles d’auteurs-compositeurs. On va être assis ensemble et on se parle de chansons et aussi un peu de nous», a-t-il partagé.

L’agente de développement culturel pour la Société culturelle Sud-Acadie, Joanne LeBlanc Skyrie, explique qu’après avoir offert un premier événement en poésie et en jazz, ils ont eu envie de développer davantage le concept en proposant une série de concerts intimes avec des musiciens de l’Acadie.

Transformée en bistro, la galerie d’art Léon-Léger pourra accueillir de 50 à 60 spectateurs. Selon elle, les commentaires reçus à ce jour sont de bon augure. La série sera certainement de retour au printemps et elle pourrait devenir un événement annuel, soutient Mme LeBlanc Skyrie.

«Ç’a généré beaucoup de discussions et d’enthousiasme dans la communauté. On veut vraiment commencer avec l’idée d’intimité, d’informel, acoustique et créer un rapport entre les musiciens et la foule», a-t-elle fait valoir.

Le titre de la série tire son origine d’une chanson de Michel Thériault. La société culturelle a choisi de faire appel à l’artiste acadien en raison de son expérience et sa personnalité chaleureuse.

«Il a une personnalité qui s’adapte à toutes les foules. C’est plus qu’un chansonnier et c’est vraiment un atout dans la communauté des artistes.»

Pour ce premier spectacle, il a invité une artiste d’expérience qu’il connaît depuis longtemps. Monique Poirier chante de temps en temps les mots de Michel Thériault, dont la fameuse Easy Rose. Elle abordera les différentes facettes de son métier tout en discutant de ses inspirations.

«Monique Poirier et moi on a une certaine complicité. Elle a peut-être chanté Easy Rose 2000 fois avec Ode à l’Acadie. Ça va être le fun d’aborder ça avec elle. On a aussi écrit une chanson ensemble, Tourner le monde, qui est sur son disque. On a plein de choses le fun à jaser devant les gens», a commenté Michel Thériault.

Monique Poirier mène une carrière comme chanteuse solo, directrice artistique et membre du groupe Troiselle. Pour cette soirée, elle chantera quelques-unes de ses compositions.

«J’ai participé à plusieurs cercles d’auteurs-compositeurs. Ça offre un spectacle différent parce que premièrement, on est très acoustique et on ne va pas toujours prendre le temps dans nos spectacles de dire d’où l’inspiration de telle chanson nous est venue. On va un petit peu plus loin que dans un concert régulier et je pense que les gens aiment ça. Ça permet de découvrir des côtés de l’artiste qu’on ne découvre pas dans un spectacle ordinaire», a ajouté l’animateur et chanteur.

Il offrira des chansons plus anciennes et de nouvelles pièces toutes fraîches qui figureront sur prochain album, dont la sortie est prévue à l’hiver 2018. Il peut compter sur un répertoire de 230 chansons. Le spectacle est présenté à 20h et l’entrée est gratuite.