Théâtre communautaire: des religieuses qui se lâchent lousses… pour une bonne cause

La troupe de théâtre communautaire Soladis de Tracadie met les dernières touches en répétition de sa nouvelle pièce, Ainsi soient-elles. Dans la photo, on reconnaît les comédiennes Mélanie Hébert, Claudine Cormier et Cynthia Basque. – Gracieuseté: Jérôme Thériault

Quand un promoteur immobilier acquiert un couvent pour le raser et construire un centre commercial, ça peut semer un peu d’émoi. Quand les cinq sœurs qui y demeurent toujours refusent cette implacable fatalité et sont prêtes à tout… mais vraiment à tout!, pour conserver leur demeure, le décor est planté pour des péripéties loufoques et déjantées.

Ainsi soient-elles: voilà le titre de la nouvelle œuvre théâtrale que propose la troupe de théâtre communautaire Soladis de Tracadie. Formé d’enseignants et autres membres du personnel de la Polyvalente W.-A.-Losier (WAL), le groupe proposera au public dans les prochains jours cette pièce signée Éric Beauvillain, adaptée en français canadien et mise en scène par Jérôme Thériault.

«Dans la pièce, les religieuses vont utiliser toutes sortes de moyens pour garder leur couvent. Ça passe par la séduction; elles vont aussi faire croire qu’il y a des esprits dans le bâtiment et pleins d’autres choses. Il y aura du rire assuré!», soutient le metteur en scène, également enseignant de français et responsable de la troupe de théâtre jeunesse de l’école polyvalente.

Aussi bien dire que les sœurs d’Ainsi soient-elles vont se lâcher lousses, et pas à peu près. Qui plus est pour une bonne cause. Depuis 2009, la troupe Soladis permet à des collègues de WAL néophytes en théâtre de se réunir et de goûter à la scène tout en se montrant généreux envers la communauté. Les fonds amassés à la suite de leurs prestations sont redistribués à des causes qui leur tiennent à cœur, notamment le Relais pour la vie, qu’il appuient chaque année depuis leurs premiers jours.

«Nous redonnons aussi à d’autres œuvres de bienfaisance, notamment la banque alimentaire de Tracadie. Et nous aidons aussi des projets étudiants, comme des voyages scolaires éducatifs ou d’autres initiatives mises en place par les jeunes à l’intérieur de la polyvalente», précise M. Thériault.

Depuis 2009, la troupe Soladis a présenté neuf pièces, qui ont toutes reçu un bel accueil du public, se réjouit Jérôme Thériault. En plus de faire œuvre de charité, l’expérience acquise au fil des années a permis de tisser ou de solidifier des liens entre les collègues membres du regroupement.

«Par exemple, il y a des professeurs faisant partie de la troupe qui ne travaillent pas du tout dans les mêmes départements. Ces gens-là apprennent donc à mieux se connaître. Ça crée un climat de travail fantastique à la polyvalente!»

Du coup, certains élèves voient leurs professeurs ou autre personnel de soutien d’un autre œil.

«C’est évident que les élèves discutent de nos représentations entre eux dans les corridors. Certains vont aussi interpeller gentiment les enseignants qu’ils trouvent les plus drôles. Ils font par ailleurs beaucoup de bouche à oreille quand ils assistent à nos spectacles. Ça paraît toujours à la dernière représentation», affirme Jérôme Thériault avec enthousiasme.

Et signe que Soladis devait se placer sous l’empire du rire dès ses débuts, le nom de la troupe tire son origine d’un lapsus quelque peu insolite.

«En fait, nous pensions que ce mot signifiait ‘‘collègues’’ en latin. Quand nous avons vérifié, nous nous sommes aperçus que nous avions fait une erreur! (NDLR: après vérification, le mot est plutôt ‘‘sodalis’’, qui signifie effectivement compagnon, ami, collègue.) Mais nous avons quand même conservé le nom tel que nous l’avions écrit», confie Jérôme Thériault dans un grand éclat de rire.

Les représentations d’Ainsi soient-elles auront lieu les 28 et 30 septembre, à 19h30, ainsi que le 1er octobre, à 14h, à l’amphithéâtre Armand-J.-Lavoie de la Polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie.