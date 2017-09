Qui est vraiment Frank Williams? (Vidéo)

La vie continue pour Frank Williams. Après avoir traversé une année chargée d’émotions, le chanteur de Moncton est de retour sur scène avec un nouveau spectacle qui mettra en lumière les diverses facettes de sa personnalité artistique.

Le moins que l’on puisse dire est que le finaliste à l’émission La Voix 5 a vécu une année forte en émotions. «C’a été comme des montagnes russes», confie le chanteur.

L’Acadie Nouvelle a rencontré Frank Williams entre deux séances de répétition à la Salle Bernard-LeBlanc à Moncton où il présentera son nouveau spectacle. Un concert qu’il prépare en l’honneur de son père qui est décédé d’un cancer une semaine après la finale de La Voix. Entouré de quatre musiciens (Patrick Gosselin. Mathieu Belliveau, Samuel Léger et Joël Robichaud), il naviguera à travers un vaste répertoire allant du country au populaire, en passant par le rock, le folk et l’alternatif. Il peut chanter du Paul Daraîche comme du Elton John, du CCR ou encore du Leonard Cohen. Si sa reprise de la chanson Aline de l’artiste Christophe s’est hissée au sommet du palmarès country francophone de l’ARCANB, il reste que Frank Williams ne chante pas que du country. Tout dépend de l’émotion du moment, souligne-t-il.

Selon le producteur Daniel W. Caissie qui gère maintenant sa carrière, ce spectacle permettra de découvrir qui est vraiment Frank Williams. Après quelques prestations acoustiques dans la Péninsule acadienne, le chanteur se lance dans un concert avec un plein groupe de musiciens, un décor et une mise en scène.

«Je pense qu’on va découvrir qui est le vrai Frank. D’abord, il est infirmier en soins psychiatrique et c’est quelqu’un de sensible qui a un grand coeur, qui veut aider les autres, alors c’est ça qu’il présente dans ses spectacles. Les gens sont tombés en amour avec lui à cause de son charme et de sa présence sur scène. Il est authentique et les gens ont été émerveillés par sa simplicité», a expliqué M. Caissie.

Celui qui travaille dans le domaine des événements spéciaux et de la télévision depuis 40 ans a eu envie d’aider son neveu à bâtir sa carrière. À La Voix, il a été classé surtout comme chanteur country, mais Frank Williams a toutes sortes d’influences musicales qu’elles soient rock, punks ou folk. Daniel W. Caissie, qui s’est donné comme mission de faire découvrir le chanteur, croit beaucoup à son potentiel.

Ayant un répertoire d’au moins 80 chansons, Frank Williams choisit des pièces qui le touchent. Pour lui, l’important ce sont les paroles, peu importe le style. Dans son spectacle, il interprétera quelques pièces inédites qui lui rappellent son père, ainsi que des succès d’hier et d’aujourd’hui. Il présentera, notamment, une chanson qu’il a écrite avec Daniel W. Caissie, pour son père. Il a commencé à composer des chansons en vue d’un album qui envisage d’enregistrer à Montréal en janvier.

«On est à peu près à la moitié de l’album. Ça va être majoritairement français et j’aimerais glisser quelques chansons anglaises. Je pige un peu dans toutes mes influences et dans mon vécu», a fait savoir Frank Williams, qui estime que la musique lui permet de partager des émotions avec le public.

Étant inspiré des événements de la dernière année, il précise que l’esprit général de l’album sera peut-être un peu sombre.

«J’ai vécu les deux extrêmes. La Voix est probablement la meilleure expérience que j’ai vécue dans ma vie, c’était comme un rêve. Mais d’un autre côté, le décès de mon père a été la pire expérience que j’ai vécue de ma vie. J’ai plein de choses au niveau des émotions pour m’inspirer dans l’écriture des chansons.»

Il a demandé au directeur musical de La Voix, David Laflèche, de l’aider dans la réalisation de ce premier opus qui rassemblera des compositions originales.

«J’ai développé un bon lien avec David Laflèche. Quand je l’ai contacté, il a dit oui et on commence en janvier.»

Maintenant infirmier à temps partiel, Frank Williams se consacre de plus en plus à la musique. Il souhaite aussi collaborer avec la campagne pour la santé mentale Un phare dans la nuit. Le concert Une soirée avec Frank est présenté les 21, 22 et 23 septembre à la salle Bernard-LeBlanc du Centre culturel Aberdeen.