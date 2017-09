Un automne tout en culture à Shippagan-les-Îles

Théâtre, littérature, musique, humour, arts visuels… La mer entourant Shippagan et les îles Lamèque et Miscou va bouillir de culture dans les prochains jours et les prochaines semaines.

La société culturelle La Maison de la Culture propose une programmation automnale à la fois riche et abordable pour les insulaires et autres boulimiques des arts tous azimuts.

«Nous nous efforçons d’aller rejoindre les gens là où ils sont et avec des prix raisonnables», souligne la présidente de La Maison de la Culture, Diane DesChênes.

Théâtre

Premier arrêt sous le signe du théâtre le 30 septembre, avec la présentation de la pièce Il faut crever l’abcès de René Nommer de la troupe communautaire des Alentours de Tracadie. La prestation aura lieu à 20h, à l’Auditorium de l’École Marie-Esther de Shippagan. Toujours au même endroit, le 3 novembre le Théâtre populaire d’Acadie sera de passage pour la présentation de la pièce Comme un seul Grům, à 19h30.

Humour

L’humour sera également à l’honneur avec Guillaume Wagner, qui viendra proposer ses nouvelles blagues le 7 octobre, à 20h, à l’auditorium de l’École Marie-Esther de Shippagan. L’humoriste québécois compte à son actif deux tournées, plus de 100 000 billets vendus, un Olivier Découverte de l’année ainsi que de nombreuses prestations télévisées.

Musique

Les amateurs de musique ne seront pas en reste. Le trio féminin européen jazz et vintage Les Swingirls, qui avaient fait un tabac l’an dernier à La P’tite Église de Shippagan, revient cette année, cette fois-ci dans une plus grande salle. Elles seront en spectacle le 12 octobre, à 20h, au Centre des congrès de la Péninsule acadienne, à Shippagan. Le chansonnier Michel Caissie, bien connu dans la région, offrira quant à lui une prestation intimiste dans le cadre des Tikis Shows de l’Aloha Café-Boutique de Lamèque, le 14 octobre, à 19h30. D’autres artistes musicaux seront annoncés prochainement. Même les tout-petits auront droit à leur vedette à eux: Art Richard donnera un spectacle gratuit sur le thème de l’Halloween le 21 octobre, à 15h, à la Salle Mathieu-Duguay de Lamèque.

Littérature et arts visuels

La part belle sera également faite aux arts visuels et à la littérature avec deux activités: la première, le vernissage, en partenariat avec le Conseil provincial des sociétés culturelles et le Salon du livre de la Péninsule acadienne, de l’exposition Récits de vie partagés, consacrée aux créations littéraires et artistiques le 4 octobre, à 19h, à l’Université de Moncton, campus de Shippagan. Toujours de concert avec le Salon du livre, présentation de la soirée littéraire Le Talk-Show au ras de l’eau, le 6 octobre, à 20h30, au Centre des congrès de la Péninsule acadienne à Shippagan. La soirée mettra en vedette Raoul Duguay, Gérald Fillion, Zviane et Annie-Claude Thériault.

«Nous chapeautons aussi toutes sortes d’ateliers et autres activités culturelles et communautaires pour les jeunes et moins jeunes de Pokemouche à Miscou, le territoire que nous desservons. L’an passé, nous avons également contribué à la présentation d’une pièce de théâtre pour les personnes âgées à Lamèque. Nous sommes ouverts à tout», déclare Diane DesChênes.

Les détails de la programmation de la Maison de la Culture sont disponibles en ligne sur la page Facebook de la société culturelle (La Maison de la Culture inc.), de même que par téléphone au 336-3423.