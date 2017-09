Lisa LeBlanc invitée à participer à la cérémonie du Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens

Lisa LeBlanc partagera la scène avec quelques-uns des plus grands noms de la musique au Canada dans le cadre de la cérémonie d’intronisation du Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens (PACC) où l’on célébrera les carrières phénoménales de Beau Dommage, Bruce Cockburn, Neil Young et Stéphane Venne.

Près d’une vingtaine d’artistes, dont k.d. Lang, Buffy Sainte-Marie, Arkells, Randy Bachman, Daniel Lavoie, Elisapie, Yann Perreau, Florence K. et Lisa LeBlanc monteront sur la scène du Massey Hall à Toronto, ce samedi, afin de prendre part à cette célébration. L’Acadienne de Rosaireville, qui figurait sur la courte liste des Prix Polaris 2017, participera à trois numéros, dont ceux qui rendront hommage à Neil Young, Bruce Cockburn et Stéphane Venne. D’après le directeur artistique de la cérémonie, Matt Zimbel, les spectateurs peuvent s’attendre à des numéros étonnants qui sortent des sentiers battus. Lisa LeBlanc chantera une chanson de Stéphane Venne, en plus de collaborer avec le groupe Whitehorse dans l’hommage à Neil Young et dans celui de Bruce Cockburn avec Blackie and the Rodeo Kings.

«Tous les artistes vont travailler avec différents artistes et il y a un beau mélange. Mais je pense que Lisa LeBlanc est la seule qui participe à trois numéros», a indiqué le directeur artistique.

Sans vouloir dévoiler les chansons qui seront revisitées par les artistes, Matt Zimbel précise qu’ils ont choisi des pièces marquantes du répertoire de chacun, dont certains grands succès. Plusieurs raisons ont guidé les choix du directeur artistique. D’abord, il voulait des musiciens qui sont aussi capables d’animer et de raconter des histoires émouvantes, parfois avec humour. De plus, il tenait à rassembler des artistes qui dégagent de l’énergie sur scène, qui peuvent à la fois parler français et anglais, tout en représentant l’ensemble des régions du pays, ainsi que les différents genres musicaux. Lisa LeBlanc était toute désignée pour ce genre d’événement, estime le directeur artistique.

«Lisa, elle rock comme personne d’autre. J’adore la façon qu’elle utilise le banjo pour en faire quelque chose qui bouge. Il y a d’autres musiciens qui font ça, mais elle le fait dans une façon très originale. J’adore aussi la façon qu’elle parle. Ses paroles sont hyper honnêtes, vraies, authentiques. Elle dit ce qu’elle pense. J’ai tellement d’admiration pour elle. Quand j’ai proposé son nom, tout le monde a dit immédiatement oui.»

Les artistes réinterpréteront les chansons des quatre auteurs-compositeurs à leur façon, dans leur propre style. Certains numéros seront assez surprenants et saisissants, a fait valoir le directeur artistique.

«Les gens vont capoter quand ils vont entendre Lisa LeBlanc chanter Stéphane Venne.»

Matt Zimbel a voulu créer un spectacle et une remise de prix réinventés qui diffèrent des cérémonies flamboyantes des Prix Grammy et Juno, se rapprochant davantage du film La dernière valse de Martin Scorsese. L’ensemble du concert sera accompagné de plusieurs projections.

«Notre show a une valeur de production très haute, mais avec une émotion très relaxe, très familiale. Il y a beaucoup de leçons d’histoire dans ce spectacle qui nous permet de voir comment une chanson est capable de changer le monde et la culture et je pense que le public va trouver ça intéressant», a-t-il ajouté.

Le spectacle présenté au Massey Hall sera retransmis via cbcmusic.ca ainsi que sur les pages Facebook et You Tube de CBC Music, le samedi 23 septembre à compter de 20h30. Depuis 2003, le PACC a présenté sept cérémonies d’intronisation.