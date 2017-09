Dans mon prime de Menoncle Jason sera lancé en version vinyle

Menoncle Jason lancera la version vinyle de son album, Dans mon prime, à Memramcook, là où il a puisé l’inspiration de la plupart de ses chansons. Son œuvre aborde avec humour et nostalgie les petits travers de l’humanité et les réalités de la vie rurale.

À l’image de son personnage de Menoncle Jason, Jason LeBlanc aime bien les choses du passé. Près d’un an après la sortie du CD, l’auteur-compositeur-interprète âgé de 25 ans sort enfin la version vinyle, qui selon lui, représente vraiment ce qu’il a voulu faire avec cette œuvre. Comme l’enregistrement a été réalisé sur ruban en mode analogique, les sonorités rappellent l’époque des vinyles.

«Pour moi, le disque compact était plus pour l’accessibilité. Je pense que l’oeuvre complète est vraiment le vinyle et ça fait justice au son (…). Ça sonne vraiment comme les disques de l’époque», a partagé le chanteur country qui précise que son objectif n’a rien de monétaire, mais plutôt artistique. Les coûts de production et d’impression d’un vinyle sont assez élevés.

Le vinyle inclut deux œuvres d’art que l’on retrouve sur la pochette (à l’avant et au dos) ainsi qu’une série de photographies sur pellicule et des polaroids; «comme dans le bon vieux temps», s’amuse à dire Menoncle Jason. Il a ajouté un livret des paroles et les partitions des chansons. Jason LeBlanc estime que la sortie du vinyle vient boucler la boucle. Il tenait à lancer ce disque à Memramcook où il a puisé son inspiration.

«C’est important pour moi de le faire à Memramcook étant donné qu’on tout a été enregistré là. C’est un moment pas mal spécial de le faire au Monument-Lefebvre. On va essayer d’aller chercher le plus possible la sonorité de l’album, étant donné que Mike Trask va être sur la batterie et Christien Belliveau sera sur la guitare. Ce sont les deux qui ont réalisé l’album.»

Dans mon prime qui a figuré parmi les 10 meilleurs albums de 2016 dans le journal Le Devoir, a reçu de bonnes critiques depuis sa sortie. En nomination dans trois catégories au prochain Gala Country à Montréal, Menoncle Jason y chantera aussi une chanson. C’est présenté le 14 octobre.

«C’est officiel que je vais jouer une chanson pendant le gala. Ça va être pas mal cool et je suis pas mal excité de ça.»

Pour son spectacle à Memramcook, Menoncle Jason sera entouré aussi de Mathieu LeBlanc à la guitare et de Nicolas LeBlanc à la basse. Il interprétera l’ensemble des pièces de son album. Par ailleurs, il se prépare à composer la musique pour une nouvelle pièce de théâtre de Matthieu Girard, en collaboration avec Pierre-Guy Blanchard. Lauréat du Prix Granby-Europe, Menoncle Jason fera une tournée d’une vingtaine de spectacles en Europe en mars 2019.

La première partie du spectacle à Memramcook est assurée par l’inimitable Marc à Paul à Jos. Le spectacle est présenté samedi à 19h30 au théâtre du Monument-Lefebvre. La soirée sera animée par Jason Ouellette qui s’entretiendra avec les deux artistes lors de l’entracte, question d’en apprendre un peu plus sur chacun d’eux.