Les finalistes au Prix Antonine-Maillet-Acadie Vie sont maintenant connus

Jeanne Gionet-Lavigne (La fille du lac) et Marc-André Robichaud (Ti-Gars) dans la pièce Le lac aux deux falaises de Gabriel Robichaud. - Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Le jury du Prix littéraire Antonine-Maillet-Acadie Vie a dévoilé ses finalistes. Le recueil Les démondeurs de Paul Bossé, le roman jeunesse Histoire de galet de Marie Cadieux, la pièce Le lac aux deux falaises de Gabriel Robichaud et La fille de l’Allemand d’Annie-Claude Thériault sont en lice pour le Prix Annuel. Dans la catégorie du Volet Jeunesse Richelieu, on retrouve le récit Promesse à la mort d’Orélie Albert et la nouvelle 276 d’Arielle Wyatt.

Les finalistes ont été sélectionnés par un jury indépendant, formé de personnalités du monde littéraire acadien. Ils ont effectué une sélection parmi les 24 inscriptions reçues. Les lauréats du Prix Annuel et du Prix Volet jeunesse Richelieu seront annoncés et reconnus lors d’une cérémonie qui se tiendra dans le cadre du Salon du livre de la Péninsule acadienne, le 5 octobre à 19h30, au Centre Rhéal-Cormier à Shippagan. Depuis 1999, le Prix a versé 108 000$ en bourses à 39 auteurs acadiens, reconnus pour leur l’excellence de leur œuvre.