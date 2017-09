Un premier essai sur vinyle pour John Richard

Le bluesman John Richard de Campbellton projette de mettre sur le marché une édition limitée sur vinyle de sa pièce Black Church, édition qui comportera également un livret illustré par une autre jeune artiste restigouchoise.

John Richard a lancé plus tôt cette année son second album, Lost in Dublin. Sur celui-ci, on retrouve une pièce – Black Church – un peu plus sombre, aux sonorités plus rock que blues, différente que ce que l’artiste a coutume de produire. Et c’est celle-ci qu’il entend mettre en valeur sur un vinyle conçu en édition limitée.

«J’ai toujours aimé les vinyles. Le téléchargement électronique c’est pratique et rapide, mais on perd de cette expérience de manipuler un album, d’admirer la pochette, de feuilleter son livret et surtout, de s’asseoir et écouter sans passer d’une plage à l’autre. Car quand tu écoutes un disque vinyle, ça prend de la préparation, c’est un véritable engagement», indique le musicien, ajoutant trouver intéressant l’engouement grandissant pour ce format depuis quelques années.

«Ça rejoint autant les gens comme moi qui ont grandi avec ça dans leurs maisons plus jeunes que les milléniaux», dit-il.

Black Church, c’est le surnom donné à une église de Dublin. Les jours des pluies, en raison de la pierre particulière utilisée pour sa fabrication, sa couleur tire sur le noir, ce qui lui a valu une notoriété certaine. Une légende plus spécifique veut que si on en fait le tour à contresens à trois reprises le soir, le diable y apparaît à l’intérieur.

«C’est tiré d’une nouvelle d’un écrivain de l’endroit et ironiquement, je demeurais tout près de cette église lors de mon séjour. Ça m’a inspiré cette chanson», relate-t-il.

La pièce raconte ainsi l’histoire d’un homme qui, inconsciemment après une beuverie, provoque cette apparition.

«J’ai toujours eu en tête de faire un vinyle et développer le côté visuel. Dans ce cas-ci, je compte illustrer l’histoire dans un livret qui accompagnera le vinyle, car le vinyle c’est le médium parfait pour ce genre de projet», exprime l’artiste.

Les illustrations du livret seront confectionnées en collaboration avec une jeune étudiante du New Brunswick College of Craft & Design, Audrey Arsenault, aussi originaire de Campbellton.

«Au départ il s’agissait d’un projet scolaire et c’est devenu une véritable collaboration. Elle est également musicienne, alors elle s’est laissée inspirer par la musique et l’histoire de la pièce afin de produire une série de dessins qui se suivent un peu comme une bande dessinée. Le résultat est superbe et j’ai hâte de tout assembler», explique M. Richard.

Le nombre de copies de cette édition vinyle spéciale n’a pas encore été déterminé avec précision, mais il est fort à parier qu’on ne parlera pas de centaine d’exemplaires. Il ne sait pas non plus qu’elle sera l’autre pièce (ou les autres) qui accompagnera le disque. Il se donne jusqu’à la fin de l’année pour proposer son produit aux amateurs.

Issu d’un voyage en Irlande, Lost in Dublin s’est mérité une nomination au prochain gala de Musique NB dans la catégorie Artiste Blues de l’année. Il s’agit de la troisième nomination en carrière au sein de cet organisme pour le musicien de Campbellton.