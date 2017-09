Shauit en spectacle à Dieppe

Alliant le reggae, le hip-hop et chanson engagée, l’artiste Shauit donnera le coup d’envoi au Festival de la récolte à Dieppe vendredi soir. Originaire de Maliotenam dans le nord du Québec, l’auteur-compositeur-interprète chante en français, en anglais et dans sa langue autochtone, le Innu-aimun. Celui qui a collaboré avec Samian est unique en son genre.

On dit de lui qu’il réussit à amalgamer le reggae chaud du Sud à la sensibilité et la dureté du Nord. Dans ses chansons, il dénonce les injustices, parle de paix, d’espoir et d’environnement.

Après avoir fait paraître un mini disque, il travaille à la production d’un album complet. Son spectacle à Dieppe est présenté à la Caserne, vendredi à 20h. Le Festival de la récolte se poursuit jusqu’à dimanche. Plusieurs activités qui marient la cuisine et l’art sont prévues.