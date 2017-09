Travis Cormier enregistre son premier album avec une légende du rock

Travis Cormier a entrepris la production de son album avec Bob Rock; un des réalisateurs les plus influents qui a produit, entre autres, plusieurs disques de Metallica. L’Acadien de Dieppe enregistre son premier opus dans le studio de Bryan Adams à Vancouver.

Joint sur place, Travis Cormier a confié qu’il se considère privilégié de collaborer avec le réalisateur canadien de renom. Quand l’équipe des Productions J lui a demandé avec qui il voulait travailler pour la production de son album, Bob Rock figurait au sommet de sa liste. Ce sera un album résolument rock, reflétant un peu toutes les influences musicales de Travis Cormier. Celui-ci ne cache pas son amour pour le rock classique des années 1970 et 1980. Bon Jovi, AC/DC, Aerosmith et David Bowie figurent parmi ses influences. En plus de Metallica, Bob Rock a travaillé, entre autres, avec Bon Jovi, The Cult, Simple Plan, Mötley Crüe pour ne nommer que ceux-là.

«Mon réalisateur de rêve numéro un était Bob Rock parce que je suis un gros fan de rock. On s’est rencontré et on a commencé à travailler ensemble. Il m’a dit qu’il trouvait ça tellement cool qu’un jeune veuille faire du rock comme ça.»

Il passe tout le mois de septembre à Vancouver pour ensuite retourner en novembre afin de finaliser son album. Travis Cormier mentionne qu’il apprend beaucoup avec le réalisateur canadien.

«Je ne peux toujours pas croire que je travaille avec un des plus grands réalisateurs de rock. C’est vraiment incroyable de travailler avec lui. On dirait qu’il y a quelque chose de magique qui se passe dans le studio. On est train de créer quelque chose d’incroyable. J’apprends tellement de lui chaque jour. Je n’ai jamais travaillé avec quelqu’un d’aussi expérimenté et de passionné dans la musique», a exprimé le chanteur. Les musiciens du groupe de Bryan Adams l’accompagnent sur l’enregistrement.

Plus d’un an s’est écoulé depuis son passage au concours télévisé La Voix. Travis Cormier tenait à prendre son temps avant de sortir un album.

«Honnêtement, je crois que rien n’arrive pour rien. Après La Voix, j’ai vraiment pris plus de temps que prévu pour enregistrer un album. Il y a beaucoup de personnes qui l’attendaient l’album et il fallait que je les fasse patienter parce que je voulais que ce soit bon et travailler mes tounes et prendre le temps de le faire. Maintenant, je suis tellement content de ne pas avoir sorti un disque vite fait parce que ça valait vraiment la peine d’attendre. On est bien avancé dans l’album et c’est au-delà de mes attentes. C’est la direction que je voulais prendre.»

Si la collection comprendra surtout des compositions en anglais, elle pourrait inclure aussi quelques pièces en français, avance Travis Cormier, qui n’a pas encore finalisé l’ensemble de l’enregistrement. Il a collaboré aussi avec d’autres auteurs-compositeurs pour l’écriture des chansons.

«J’en ai plusieurs en français que j’aimerais partager avec le monde, mais ça va être surtout un disque en anglais.»

Avec le réalisateur, ils ont opté pour un enregistrement de style spectacle. Pour Bob Rock, l’important est de créer un moment, souligne le jeune rockeur.

«On joue comme si on était en train de jouer un show pour vraiment capter le moment de toute la gang qui joue ensemble. Pour lui (Bob Rock), c’est important d’enregistrer le «feeling» pas juste la toune comme telle. On joue, on tripe et on a du fun et on écoute ce qu’on a fait et il y a quelque chose de magique qui ne s’explique pas.»

L’auteur-compositeur-interprète s’est inspiré de ses expériences, notamment de sa vie à Los Angeles, pour écrire les paroles de ses chansons. Il y a aussi des messages qu’il souhaite transmettre à ses admirateurs.

«Rêver grand, suivre ses rêves et ne pas lâcher dans les moments difficiles parce que je me sens reconnaissant de tout ce qui se passe dans ma carrière. Il y a eu des moments où je voulais tout lâcher, surtout quand je suis revenu de Los Angeles. À ce moment-là, je me disais que je devrais peut-être tout lâcher et me trouver un emploi normal.»

Son album devrait paraître à l’hiver 2018. À son retour de Vancouver, il entamera une série de spectacles qui le mènera dans plusieurs villes du Québec et du Nouveau-Brunswick.