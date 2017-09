Une guerre des guitares au Fort Beauséjour!

Denis Surette et Stephen Leblanc prendront part à la guerre des guitares dans le fort, dimanche. - Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Le lieu historique national du Fort Beauséjour sera le théâtre d’une bataille unique en son genre dimanche. Trois guitaristes accomplis prendront part à la première guerre des guitares. Denis Surette assure qu’il s’agit d’un combat amical où tous les protagonistes seront vainqueurs.

Pour ce combat musical, Parcs Canada a fait appel à trois guitaristes qui ont des feuilles de route bien garnies en commençant par Denis Surette qui joue, entre autres, avec Les Païens et La Virée.

Bien connu du public, Stephen Leblanc qui se produit sur plusieurs scènes de la région de Moncton, est membre du groupe An Acoustic Sin et accompagne régulièrement la violoniste Dominique Dupuis.

Le guitariste originaire de Campbellton, Jock Downs (Terry Whalen Band, Mellow Jack) complète le trio.

Denis Surette raconte que l’idée de ce spectacle est venue du musicien Mathieu D’Astous, qui travaille pour Parcs Canada. Les trois guitaristes seront installés en triangle à des endroits différents à l’intérieur des murs du fort.

«On est trois guitaristes électriques avec des amplificateurs très forts, encabanés dans le fort. C’est en plein air, mais le son reste entre les murs. Quand on a fait des tests de son, nous avons trouvé que le son était très cool», a expliqué Denis Surette.

Celui-ci a réalisé une maquette pour guider les musiciens dans leurs improvisations. Cette œuvre improvisée sera créée autour de thèmes en lien avec la guerre. Chaque mouvement sera lié à un thème que ce soit la guerre, la tension ou encore la paix. Pour certains mouvements, ils joueront en solo, tandis qu’à d’autres moments, ils joueront ensemble.

Quand Denis Surette l’a contacté, Stephen Leblanc n’a pas hésité une seconde avant d’embarquer dans cette aventure un peu folle.

«C’est différent et c’est intéressant aussi parce que c’est dans un fort et il y a un parallèle à faire avec la guerre», a exprimé le guitariste.

Pour les deux guitaristes acadiens, le fait de jouer au Fort Beauséjour a quelque chose de merveilleux et de profondément touchant.

Les ancêtres de Stephen Leblanc se sont installés dans la vallée de Memramcook, près du Fort Beauséjour. Pour Denis Surette, c’est d’autant plus émouvant que son ancêtre Pierre Surette a été emprisonné dans ce fort.

«Chaque fois que je vais au fort, je me dis que nous avons réussi à rester dans le Sud-Est et le fait de jouer là, ça me tient à coeur», a confié Denis Surette.

Les trois guitaristes n’ont pas répété ensemble avant le spectacle. C’est dimanche que tout se jouera. L’idée est d’offrir un bon spectacle, soutient Stephen Leblanc.

«On ne sait pas ce qui va arriver. Il faut jouer du coeur, écouter les autres et entrer dans la «vibe». C’est le défi et c’est vraiment le fun pour un musicien. C’est quelque chose d’un peu plus lousse et ça nous permet artistiquement de nous laisser aller.»

Le spectacle est présenté dimanche à 15h. Il sera suivi d’un concert intimiste et acoustique de l’auteure-compositrice-interprète Maggie Savoie dans le pavillon du fort.

Projets personnels

Musiciens chevronnés, Stephen Leblanc et Denis Surette mènent de front plusieurs projets.

En plus de sa carrière solo, Stephen Leblanc prépare un nouvel album du groupe An Acoustic Sin avec le chanteur et compositeur Ronnie LeBlanc – qui demeure maintenant à Québec. L’album sera composé uniquement de nouvelles chansons, assure le guitariste.

Reconnu pour son énergie, ce groupe fondé dans la Vallée de Memramcook, il y a 20 ans, n’a pas sorti de disque avec du nouveau matériel depuis longtemps.

«Dans tous mes spectacles, les jeunes me demandent de jouer An Acoustic Sin. C’est pour ça qu’on se dit que ça vaut la peine de le faire», a indiqué le guitariste qui se produit en solo tous les mercredis à la brasserie Igloo et les jeudis soirs au pub le Bayou.

Pour sa part, Denis Surette arrive tout juste de Yellowknife où il a accompagné Joey Robin Haché en spectacle.

Le musicien de Moncton est membre de trois groupes: Les Païens, la Virée et les Improbables.

Il se produit aussi les jeudis soirs au restaurant Dolma à Moncton.