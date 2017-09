Jules Boudreau: une vie consacrée au théâtre

Jules Boudreau a reçu les insignes de l’Ordre des francophones d’Amérique au cours d’une cérémonie mercredi dernier, à l’Assemblée nationale de Québec. Il était entouré de quelques amis pour l’occasion. Dans la photo, on reconnaît dans l’ordre habituel: Pauline Leboeuf, l’auteur-compositeur-interprète et romancier Raymond Breau, Jules Boudreau, l’auteur-compositeur-interprète Calixte Duguay et la musicienne Denise Leboeuf. - Gracieuseté: Marion Gotti

Le théâtre sous toutes ses formes, qu’il soit professionnel ou amateur, peut apporter du bon à la communauté. Jules Boudreau y a toujours cru. Car en plus de générer des émotions et des débats en-dedans comme en-dehors des salles de spectacles, les arts de la scène demeurent, selon lui, un excellent outil de communication et de découvertes.

La Bringue, Cochu et le soleil, Les Bessons, La Lambique, Louis Mailloux… Les oeuvres théâtrales que Jules Boudreau a écrites ou mises en scène depuis plus de 40 ans sont innombrables. Féru des arts de la scène, cet ancien professeur d’histoire et chroniqueur littéraire ne se destinait pourtant pas à garnir les planches de ses personnages, et encore moins de les fouler – même si ça lui est arrivé quelques fois.

Jules Boudreau a plongé dans le monde du théâtre vers le milieu des années 1970 grâce à un concours de circonstances.

«J’ai un ami qui était revenu dans la région dans les années 1970 après avoir vécu à Montréal. Il faisait partie d’une troupe de théâtre et parlait beaucoup de son expérience. Ça m’a donné la piqûre et nous avons eu l’idée de créer une petite troupe», raconte le natif et toujours résidant de Maisonnette.

Cette première compagnie amateure a été suivie de quelques autres troupes au fil des années, que Jules Boudreau alimentait de ses textes.

«Au début de l’aventure, je ne me croyais pas capable d’écrire une pièce de théâtre. Ma principale motivation d’avoir fait ça est que j’aimais ça. Le théâtre permet aussi de créer des contacts personnels entre les membres de la troupe. Ça fait aussi appel à l’expression de sentiments qui, même s’ils sont fictifs, établissent une sorte de communication bien réelle.»

Si certaines de ses oeuvres, dont Louis Mailloux co-écrite avec Calixte Duguay, ont été montées par des compagnies professionnelles, Jules Boudreau mentionne toutefois avoir toujours eu une préférence pour les troupes amateures.

«Je me suis beaucoup plus impliqué dans le théâtre communautaire car je pouvais toucher un peu à tout (l’écriture, la mise en scène, etc.). J’aime aussi énormément travailler avec les jeunes et les personnes âgées, entre autres, parce que j’ai envie de leur faire découvrir qu’eux aussi ont des capacités de jeu insoupçonnées et qu’ils peuvent, comme les comédiens professionnels, faire ressentir des choses aux spectateurs», appuie Jules Boudreau avec conviction.

En plus d’avoir beaucoup donné, le dramaturge assure avoir beaucoup reçu du théâtre. Au-delà des succès et des distinctions, celui qui a aussi reçu en 1998 un certificat de reconnaissance du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick et, en 2014, le prix du Lieutenant-gouverneur du Nouveau‑Brunswick estime que sa plus grande récompense, ce sont tous les contacts humains qu’il a acquis.

«Quand on plonge dans un monde comme celui du théâtre, on ne le fait jamais dans le but de recevoir des prix. C’est d’autant plus vrai en ce qui me concerne que je n’ai jamais eu de plan de carrière précis à cet égard. Le théâtre est vraiment arrivé par hasard dans ma vie», avoue-t-il sur un ton timide.

Son intronisation au sein de l’Ordre des francophones d’Amérique, aux côtés notamment du comédien québécois Pierre Curzi et décerné par le Conseil supérieur de la langue française du Québec, l’a donc totalement pris par surprise.

«Je pensais que les membres de l’Ordre était davantage des militants au sein d’organismes de défense de la langue française. Je ne pensais pas que mon oeuvre pouvait être reconnue par les responsables du prix un jour», exprime Jules Boudreau, ajoutant être honoré d’avoir reçu cette marque de reconnaissance mercredi.

Dans son communiqué, le Conseil supérieur de la langue française salue Jules Boudreau pour «le chemin qu’il a ouvert à une nouvelle génération d’auteurs dramatiques acadiens et pour la voix qu’il a donnée non seulement au théâtre acadien, mais aussi à l’Acadie».

Un premier roman à venir

Au cours de notre entretien, Jules Boudreau signale ne pas avoir de projets théâtraux en vue, du moins à court terme. Mais il n’a pas délaissé la plume pour autant. Le dramaturge vient tout juste de mettre le point final à un manuscrit qui deviendra son premier roman, nous annonce-t-il.

«Ça fait au moins environ 25 ans que je travaille sur ce livre. La première chose que je me rends compte en y travaillant, c’est que je ne suis pas un romancier naturel!», déclare-t-il dans un grand éclat de rire.

Le projet est tout de même assez abouti pour en anticiper la publication l’an prochain, peut-être au printemps, aux éditions La Grande Marée.

«Ce sera une sorte de biographie fictive dans laquelle une femme née en 1915 sera le personnage central. L’histoire va couvrir 50 ans de sa vie, pendant laquelle il lui arrive toutes sortes d’événements», indique Jules Boudreau, tout en se gardant d’en dévoiler davantage.