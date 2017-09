Nos hommes dans l’Ouest de Renée Blanchar lancera le 31e FICFA

La première mondiale du nouveau documentaire de Renée Blanchar, Nos hommes dans l’Ouest, donnera le coup d’envoi au 31e Festival international du cinéma francophone en Acadie le 16 novembre.

Ce long métrage documentaire propose une vision inédite sur l’exil et l’impact social des grands chantiers comme ceux de l’exploitation des sables bitumineux en Alberta. Ces projets d’envergure, basés sur la croissance économique, comportent aussi des coûts humains qui modifient, à petite ou grande échelle, le visage culturel des régions. Sur une période de six mois, trois familles de la Péninsule acadienne ont ouvert leurs portes et leurs cœurs à la réalisatrice de Caraquet et son équipe. Jointe à Montréal, où elle complète la dernière étape de son documentaire, Renée Blanchar a confié que cette invitation à ouvrir le FICFA lui donne un bel élan dans son sprint final.

«Ça fait chaud au coeur et ça donne un élan parce qu’on arrive en bout de course d’un projet qui a été difficile à réaliser parce que ce n’était pas un film facile à faire. C’est un film qui me touche beaucoup et ce sont des gens avec lesquels j’ai travaillé qui m’ont beaucoup émue et c’est un film qu’on a tous porté ensemble qui, disons, nous a brassés pas mal. Le film a quand même une charge émotive et sociale importante», a exprimé Renée Blanchar.

Elle estime aussi que cette œuvre offrira une belle matière à réflexion pour la suite du festival. La directrice de la programmation du FICFA, Marie-Renée Duguay, considère que le documentaire de Renée Blanchar convient tout à fait pour l’ouverture, notamment en raison de sa grande portée sociale, tout en offrant une place de choix à une œuvre locale.

«C’est un documentaire qui parle d’une réalité qui touche beaucoup de monde en Acadie. Il y a beaucoup de films, cette année, dans la production générale qui parlent de faits de société que ce soit en fiction ou en documentaire et dans ce sens-là, le film de Renée Blanchar s’inscrit dans cette grande mouvance», a partagé Mme Duguay.

Ce n’est pas la première fois qu’une œuvre de Renée Blanchar lance les festivités du 7e art à Moncton. En 2014, son documentaire Les héritiers du club avait été présenté en ouverture. La cinéaste considère que les films acadiens ont une belle place dans le coeur des festivaliers et des organisateurs de l’événement.

«Je sens, surtout depuis quelques années, qu’il y a vraiment une conscience presque politique de faire une vraie place au cinéma acadien et aussi de permettre qu’on se questionne par rapport à ce cinéma-là. À cet égard, je pense que c’est important parce qu’il n’y a pas tant de plateformes que ça pour avoir un film lancé en salle dans sa version long métrage et d’avoir un échange possible direct avec le public.»

La productrice Maryse Chapdelaine, de Ça Tourne Productions – une entreprise qu’elle dirige avec Renée Blanchar – s’est dit «fière d’ouvrir la 31e FICFA avec un film indépendant, courageux et bouleversant.» Les familles dont les hommes s’exilent pour s’assurer un revenu décent vivent de nombreux dilemmes, rappelle la productrice.

Maryse Chapdelaine et Renée Blanchar sont convaincues que Nos hommes dans l’Ouest ne laissera personne indifférent.

Elles estiment qu’il s’agit d’un film bouleversant où il est question d’exil, de choix de vie, de valeurs, mais surtout d’absence, l’absence étant sans doute le prix le plus élevé à payer pour chacun des membres de ces familles.

D’après Marie-Renée Duguay, Nos hommes dans l’Ouest s’inscrit dans la même veine que les autres films de la cinéaste acadienne.

«C’est une cinéaste qui est très imprégnée de son milieu et qui est très impliquée dans son milieu. C’est moins personnel que pouvait l’être Les héritiers du club, mais on sent que c’est un sujet qui la touche de près. Renée est toujours présente dans ses films. Ses films sont toujours subjectifs de façon très avouée et très honnête.»

Le film d’ouverture sera présenté le 16 novembre à 20h au Théâtre Capitol à Moncton. Le FICFA se déroulera du 16 au 22 novembre. La programmation complète sera dévoilée le mardi 31 octobre.