Nouvelle scène pour la musique du Nouveau-Brunswick

Les artistes du Nouveau-Brunswick disposent dorénavant d’une nouvelle vitrine à Moncton. Le Théâtre Capitol lance une série de spectacles destinée à mettre en lumière les musiciens de la province.

Cette nouvelle série de concerts appelée Scène NB sera présentée à la Salle Empress. Présentés une fois par mois en collaboration avec Musique NB, ces spectacles mettront en vedette des artistes du Nouveau-Brunswick qui sont actifs sur la scène musicale d’aujourd’hui. La directrice du Théâtre Capitol, Kim Rayworth, explique que l’équipe cherche à donner encore plus de vie à la Salle Empress qui s’avère un peu moins connue que leur salle principale. Aménagé en formule cabaret, le lieu peut accueillir jusqu’à 120 personnes. Ce seront donc des concerts intimistes d’une durée de 75 minutes, sans entracte, à un prix abordable et qui débuteront tôt en soirée. Kim Rayworth est convaincue que cette série de spectacles comblera un besoin dans le marché des arts de la scène de la région.

«Nous avons entendu des gens du Grand Moncton dire qu’ils aimeraient avoir des spectacles plus tôt en soirée…Notre salle a été rénovée et idéale pour des spectacles présentés dans une ambiance plus intime et décontractée. On est au centre-ville et on trouve que c’est un endroit parfait pour venir découvrir des artistes», a indiqué Mme Rayworth.

Il y a deux ans, la direction du Capitol a investi des sommes importantes afin de rénover cette salle, notamment en améliorant l’insonorisation. Ce qui permet de présenter à la fois des spectacles dans la grande salle et à l’Empress. Ils veulent maintenant offrir davantage de programmation dans ce lieu. Pour sélectionner les artistes, ils ont lancé un appel aux musiciens. Par la suite, ils ont formé un comité de sélection avec Musique NB afin de faire le choix final. Kevin McIntyre (9 novembre), Émilie Landry (8 février), Spoutnique (8 mars) figurent parmi les artistes qui seront à l’affiche de l’Empress d’ici au 24 mai. C’est le groupe Amy Stones & The Veneers qui donnera le coup d’envoi à Scène NB, le 5 octobre.

Amy Stone a formé son groupe un membre à la fois, sur une période de quatre ans.

Elle a elle-même produit ses premiers enregistrements avec l’aide de Don Levandier, du groupe The Motorleague. Le groupe comprend Michel Boudreau, ancien batteur du groupe Ditchpigs, l’auteur-compositeur-interprète Phil Flowers et Christine Gollan au clavier.

Leur musique a des relents de rock alternatif des années 1990, teintée de sonorités country alternatif et même de la pop des années 1950. Le travail de l’auteure-compositrice Amy Stone est bien ancrée au cœur de leur musique.

Tous les spectacles de cette série sont présentés à 19h30.