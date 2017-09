Accros de la chanson: Raphaël Butler invite les jeunes à oser (Vidéo)

Le 27 septembre 2017. Le porte-parole d'Accros de la chanson, Raphaël Butler et Ellie Côté ont offert une prestation musicale en duo lors du lancement du concours Accros de la chanson. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Qui seront les prochains lauréats du 14e concours Accros de la chanson en mai 2018? Le nouveau porte-parole de ce rendez-vous musical francophone provincial, Raphaël Butler, a invité les jeunes à oser l’aventure.

Lancé dans le tout nouveau foyer du Théâtre Capitol à Moncton, le concours Accros de la chanson de la Fédération des Jeunes francophones du Nouveau-Brunswick n’a plus vraiment besoin de présentation.

Cette année, c’est l’auteur-compositeur-interprète et acteur Raphaël Butler qui guidera les jeunes à travers les différentes étapes du concours tout au long de l’année. Celui-ci encourage les participants à ne pas avoir peur de mettre de l’avant leur singularité.

«Je dirais aux jeunes de ne pas avoir peur de leur personnalité, de leur sensibilité et de ne pas avoir peur d’être vrai parce qu’une force dans ce métier-là est de savoir qu’il n’y en a pas deux comme toi. Il faut être unique dans ce que l’on fait. C’est la meilleure façon de réussir dans ce métier», a-t-il déclaré.

Encore une fois, le concours comporte différentes étapes: compétitions locales, demi-finale, finale et lancement d’album. Les jeunes artistes sont invités à composer des chansons en français et à soumettre leur candidature au concours d’ici au 8 novembre. Les participants peuvent s’inscrire dans trois volets: solo, groupe et découverte.

Considéré comme un révélateur de talents, Accros de la chanson a vu passer des artistes comme les Hay Babies, Lisa LeBlanc, Pierre Guitard et Caroline Savoie. Raphaël Butler estime que cet événement apporte une force dans la culture musicale de la province puisqu’il permet aux jeunes de goûter vraiment au métier.

Celui qui a bien failli ne pas faire carrière dans le domaine artistique a raconté qu’au secondaire, il ne chantait pas, ne faisait pas de musique ni de théâtre.

«Je me dirigeais pour être cameraman. À mon dernier semestre à la polyvalente, j’ai fait un cours d’art dramatique qui m’a révélé ma passion pour les arts de la scène. C’est de là que je trouve l’importance d’un événement comme Accros de la chanson qui vient nourrir cette flamme-là chez les jeunes. Il y en a qui vont commencer à écrire à cause d’Accros de la chanson. Je trouve que c’est un projet incroyable, alors quand ils m’ont appelé pour être porte-parole, ma réponse a tout de suite été “oui”.»

L’artiste a invité les jeunes à oublier la compétition pour profiter pleinement de l’expérience.

«La compétition est un prétexte pour que les jeunes fassent des rencontres et des découvertes. C’est vraiment ça sa richesse. Ils vont découvrir toutes sortes d’univers musicaux et ça va les nourrir pour bâtir le métier. J’ai fait plusieurs compétitions et je n’ai jamais gagné. Ce n’est pas ça qui fait en sorte qu’on va en faire un métier.»

L’artiste trentenaire espère pouvoir guider les jeunes dans ce concours et leur transmettre le bagage qu’il a acquis au fil des années.

Celui qui a fait paraître un premier mini-disque en 2015 a donné plus d’une centaine de spectacles en Atlantique. Cet été, il a représenté le Nouveau-Brunswick en chanson aux Jeux de la Francophonie en Côte d’Ivoire. À l’occasion du lancement mardi soir, il a interprété une chanson avec Ellie Côté – lauréate du 13e concours Accros de la chanson et médaillée de bronze en musique aux Jeux de la francophonie canadienne à Dieppe.

La demi-finale du concours se tiendra le 10 février à Fredericton dans le cadre du colloque Recharge et la grande finale aura lieu à Grand-Sault le 12 mai à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de la FJFNB.

Plusieurs prix sous forme de spectacles, vitrines et bourses seront remis aux lauréats. L’organisme a profité du lancement pour dévoiler sa programmation annuelle qui comprend quatre colloques et sept tournées.