Berceau de mon enfance ou l’éloge des Acadiens du Sud-Est

Dans le nouveau volet des Chroniques de la Belle Vallée, l’auteur Gérard Émile LeBlanc explore l’identité acadienne à travers le regard d’un enfant.

«Nous ne sommes pas des virus, nous sommes le produit d’un milieu et moi, j’essaie de gratter ce milieu-là par les yeux du petit garçon», déclare Gérard Émile LeBlanc, en entrevue à l’Acadie Nouvelle.

L’auteur s’insurge contre ceux qui jettent un regard méprisant à l’endroit des gens du Sud-Est. Comme dans tous ses livres, l’auteur s’amuse avec les registres et les niveaux de langue: écrit, oral, populaire, châtié, chiac. Pudique et puriste s’abstenir, prévient Gérard Émile LeBlanc qui avec ce livre a voulu faire l’apologie des gens du sud-est du Nouveau-Brunswick.

«J’ai grandi dans un milieu modeste et je parlais chiac. Nous étions pauvres. Nous n’avions pas de livre. On écoutait la télévision en anglais parce qu’il n’y avait pas de télévision en français. Toutes ces émissions anglaises font encore partie de moi, mais je ne suis pas que ça. Je n’aime pas quand les gens font des commentaires méprisants sur les gens de chez nous en ne jugeant que les apparences. Quand on gratte un peu, on peut découvrir de belles surprises», a exprimé l’auteur natif de Memramcook qui habite maintenant à Dieppe.

Cet ex-animateur radio a commencé à écrire quelques années après sa retraite de Radio-Canada en 2003. Son premier livre, Chroniques de Memramcook, paru aux Éditions de la Francophonie en 2007, a reçu le prix France-Acadie. Ayant grandi dans un milieu bilingue, il se fascine pour les questions identitaires. Par le biais de courts récits légers et humoristiques qui ressemblent à des contes pour adulte, il tente de mettre en lumière les diverses facettes des habitants d’un village acadien. Bien que l’action soit ancrée dans la Vallée de Memramcook, les récits pourraient se déroulés dans n’importe quel village, considère l’auteur.

«Memramcook constitue une image qui symbolise le village global de l’Acadie. Par exemple, quand je vais à la Baie Sainte-Marie, j’ai les mêmes frissons que lorsque je vais à Saint-Joseph chez nous», soutient-il.

Quarante-cinq récits composent ce troisième tome des Chroniques de la Belle Vallée, complétant ainsi la trilogie. Divisé en deux parties, l’ouvrage débute par les aventures d’un petit garçon qui, à travers ses expériences, révèle le monde qui l’entoure. Ces histoires deviennent en quelque sorte les jalons qui annoncent sa vie d’adulte. Il entre à l’école et tombe en amour avec les mots. Si les récits sont fictifs, il reste que chacun d’entre eux est inspiré par un souvenir de jeunesse, souligne l’auteur. Le petit garçon, c’est un peu l’écrivain quand il était enfant.

«Ce n’est pas nostalgique. C’est partir du passé pour réfléchir sur les gestes qu’on pose maintenant.»

La deuxième partie du livre porte sur le quotidien des gens du village. Gérard Émile LeBlanc a dédié cette collection de récits à ses filles – des femmes extraordinaires, estime-t-il. D’ailleurs, l’auteur mentionne qu’il préfère écrire sur des personnages féminins parce qu’ils sont plus complexes. Pour l’instant, il n’a pas d’autres projets d’écriture.

Berceau de mon enfance sera probablement le dernier ouvrage de la série Chroniques de la Belle Vallée.

«Si j’écris de nouveau, ce sera autre chose”, avance l’écrivain pour qui l’écriture est un long processus.

Publié à compte d’auteur, Berceau de mon enfance sera lancé à l’École Abbey-Landry à Memramcook, le 1er octobre de 14h à 16h. Lors du lancement, l’auteur lira quelques extraits de son ouvrage. Le livre sera disponible en librairie dès le lendemain.