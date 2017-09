Le Festival de danse en Atlantique forcé de miser sur le talent local (vidéo)

Gaëlle Fabre et Gilles Beaulieu ont donné un aperçu de la valse lors du dévoilement de la programmation du Festival de danse en Atlantique. - Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Le 12e Festival de danse en Atlantique, du 19 au 29 octobre, aura une couleur plus locale en offrant principalement des créations d’artistes du Nouveau-Brunswick. La directrice de l’événement, Chantal Cadieux, attribue ce changement de cap au financement.

Malgré ses 12 années d’existence, le financement demeure un casse-tête pour le Festival de danse en Atlantique. Depuis le 4e festival, l’organisme recevait une aide financière du Conseil des arts du Canada, l’aidant ainsi à accueillir des artistes de l’extérieur de la province. Cette année, ce n’est pas le cas.

Passionnée par la danse et plaidant pour une plus grande diffusion de cette discipline artistique, Chantal Cadieux n’a pas baissé les bras pour autant.

«Il faut faire danser les artistes de la danse et donner la chance aux gens de découvrir les différents styles», a-t-elle affirmé lors du lancement de la programmation jeudi.

Aux prises avec un budget considérablement réduit pour son 12e festival, l’équipe a dû revoir le concept de sa programmation.

«C’est une programmation plus locale au niveau des spectacles. Elle est plus accessible parce qu’elle coûte moins cher.»

La programmation qui se déploie en trois volets comprend des spectacles, des films et des ateliers. L’équipe a donc profité de l’aide financière du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour mettre en valeur les danseurs de la province.

Un total de 29 artistes de la danse se produiront sur les scènes du festival. Un seul spectacle proviendra de l’extérieur, soit la pièce The Dinner Party (Les exclues), de Marie Lambin-Gagnon, qui explore les symboles traditionnellement associés au genre féminin.

Diplômée du programme professionnel en danse contemporaine du School of Toronto Dance Theatre, cette chorégraphe a travaillé avec de nombreux artistes sur la scène internationale.

Le spectacle Les Treize de la compagnie DansEncorps, de la chorégraphe Isabelle Boulanger et du compositeur Jonah Haché, inspiré du thème du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, sera à l’affiche du festival le 27 octobre. Douze danseurs interpréteront cette œuvre. La Jeune Troupe de l’école DansEncorps offrira aussi un spectacle au foyer résidence de Moncton.

Trois longs métrages sur la danse seront présentés au festival. Le documentaire Un homme et la danse de Marie Brodeur qui porte sur la vie et la carrière du danseur, enseignant, historien et conservateur, Vincent Paul Waren, lancera le festival le 19 octobre. La réalisatrice sera sur les lieux pour discuter avec le public.

Pour les enfants, le festival propose le film Ballerina d’Éric Summer et Eric Warin, sur l’histoire d’une orpheline qui rêve de devenir une danseuse étoile. Enfin, le film biographique et musical, La danseuse, de Stéphanie Di Giusto complète ce trio grand écran. Trois courtes vidéos figurent également à la programmation.

«Le cinéma c’est accessible et ça adonne bien parce qu’il y a de belles oeuvres qui sont faites et il y a un investissement qui a été fait au niveau de la danse et le cinéma. C’est un peu comme les opéras au cinéma», a partagé Chantal Cadieux.

Douze ateliers de formation touchant à divers styles de danse seront offerts à la fois aux novices et aux danseurs expérimentés. Avec cette programmation, la directrice du festival estime qu’il y a des activités pour tous les goûts. Elle souhaite aussi accroître l’assistance aux activités en offrant encore plus d’événements gratuits. Les activités auront lieu à divers endroits, dont le Centre culturel Aberdeen et la Salle Jeanne-de-Valois de l’Université de Moncton, campus de Moncton.