À 91 ans, la passion de la musique l’anime encore!

Le 9e Festival de la Tradition a lieu ce weekend à Bertrand, dans la Péninsule acadienne. L’Acadie Nouvelle a profité de cette occasion pour rencontrer Thérèse Landry Albert et sa fille Doria Albert, deux passionnées de la musique traditionnelle acadienne.

Thérèse Landry Albert a 91 ans, mais grâce à son énergie et sa joie de vivre, on a l’impression qu’elle en a 20 de moins. La musique a toujours fait partie de sa vie

«Je me souviens quand j’avais 9 ans, je regardais mon frère et mon père jouer. Je voulais vraiment apprendre et jouer comme mon père. Il fallait que j’apprenne! Je regardais comment ils plaçaient leurs doigts sur les cordes, mais mon père ne voulait pas que je touche à son violon.»

Motivée par le désir d’apprendre, elle profitait du temps où son père s’absentait pour le travail pour pratiquer des morceaux à l’oreille.

«À un moment donné, j’ai pu apprendre la Reel du lièvre. Un soir, je lui ai dit : qu’est-ce que tu dirais que je te joue une chanson au violon? Il ne savait pas que je jouais à son violon. Je me suis aperçu qu’il avait des larmes aux yeux. Après ça, j’étais libre de prendre le violon et de le jouer.»

Malgré son amour du violon, il y a eu une période de 30 ans où elle en a peu joué. Elle était occupée à élever ses quatre enfants. Le temps libre s’avérait une denrée rare, jusqu’au jour où elle a décidé qu’elle prendrait part à un concours de musique à Lamèque. Non seulement elle a dû faire ses preuves comme musicienne, mais plusieurs des participants avaient du mal à accepter la présence d’une femme.

«Quand on m’a vu, c’était pareil comme si une bête noire venait de rentrer. Ils disaient qu’une femme n’avait pas d’affaire là. C’était difficile pour moi. Mon mari m’encourageait de continuer. Ça faisait 30 ans que je n’avais pas de violon. Un monsieur m’a conseillé d’aller chercher le violon à mon frère et de pratiquer pendant 15 jours. C’est ce que j’ai fait. Je suis allé au concours. Il y avait 15 hommes et j’étais la seule femme. J’étais nerveuse, mais c’est moi qui ai gagné.»

Au fil des années, Mme Landry Albert a transmis la passion de la musique à ses enfants. Lorsqu’elles étaient jeunes, ses trois filles Fabienne, Florence et Doria ont fondé le groupe Les Fugues. Thérèse Landry Albert continue de jouer avec sa fille Doria en tant que membre du quatuor Les Bons vivants acadiens, qui comprend aussi Frédéric et Aristide Savoie.

«C’est une vraie thérapie. Ça nous apporte beaucoup de plaisir et on fait de belles rencontres. Ça m’a pris du temps avant que je réalise que je suis chanceux, parce que ce n’est pas tout le monde qui fait de la musique. Ça amène du plaisir aux autres et ça nous amène du plaisir aussi», dit Doria Albert.

9e Festival de la Tradition

Le Festival de la Tradition de Bertrand a lieu depuis 9 ans déjà. Après avoir participé au Festival La Virée de Carleton-sur-Mer pendant plusieurs années, Doria Albert avait envie de voir dans sa municipalité un événement dont le but est de promouvoir la musique traditionnelle acadienne.

Un jour, elle décide d’approcher la municipalité avec son projet. Un comité a été formé peu après.

«Il ne faut pas perdre ces traditions. Avant, les gens se rencontraient dans les cuisines pour jouer. Chez nous, ça se passait chez pépère! Maintenant, c’est plus rare les partys de cuisine. On en fait encore ici, mais un festival, c’est une façon d’aller chercher le monde», dit Doria Albert.

Cette année, les organisateurs en ont prévu un peu pour tous les goûts.

Samedi, le Village historique acadien organise un défilé de mode de vêtements anciens de 14h à 16h et une soirée dansante mettant en vedette Les Bons vivants acadiens, Denis Landry et Hillbilly Deluxe à compter de 20h.

Dimanche, plusieurs activités ont été prévues au cours de la journée, dont le brunch de la tradition, le marché des artisans, du maquillage pour enfants et des jeux gonflables ainsi qu’une course à obstacles familiale.

La journée s’achève avec le Jam de la Tradition, animé par Antoine Landry. En plus de regrouper, plusieurs joueurs de violons du Nouveau-Brunswick et de la Gaspésie, le spectacle mettra en vedette Ivan Hicks. Le «violoneux» d’Upper Coverdale, près de Moncton, est bien connu dans le monde de la musique traditionnelle. Il a même été intronisé au North American Fiddlers’ Hall of Fame, situé dans l’état de New York.

Vendredi, une soirée musicale réunissant Gilles St-Cyr et Eddy Downing a eu lieu à la salle communautaire de Bertrand.