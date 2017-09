Dix heures de route pour cinq minutes d’humour [vidéo]

Véritable passionné, l’humoriste Éric Chiasson ne lésine pas quand vient le temps de se produire sur scène. Depuis un an, il fait régulièrement la route entre Dieppe et Montréal afin de présenter ses numéros au réputé cabaret humoristique de la métropole, Le Bordel Comedie Club.

Après une absence de 15 ans, Éric Chiasson est de retour dans le paysage humoristique du Nouveau-Brunswick.

Celui qui se produit en français comme en anglais vient de recevoir une invitation hors de l’ordinaire. L’humoriste François Bellefeuille l’a invité à présenter des spectacles pendant une semaine au Bordel Comedie Club à Montréal, du 21 au 25 novembre.

Fondé par Louis José Houde, Martin Petit, Laurent Paquin, François Bellefeuille, Mike Ward et Charles Deschamps, ce cabaret montréalais très prisé permet souvent aux humoristes de tester leurs nouvelles blagues.

L’humour a toujours fait partie de la vie d’Éric Chiasson, bien qu’il n’y croyait pas trop quand il a décidé d’abandonner au début des années 2000.

Déjà à l’école et au collège, l’humoriste natif de Lamèque s’amusait à faire rire le public.

En 2015, il a décidé de contacter André Roy de l’Entrepôt du rire afin de remonter à nouveau sur scène. De fil en aiguille, il s’est retrouvé au Festival HubCap puis au Bordel à Montréal. Il a fait le voyage depuis Dieppe au moins cinq fois pour se produire sur cette scène, pendant quelques minutes, sans recevoir de cachet.

Dès sa première apparition à l’une des soirées à micro ouvert, il a été désigné chouchou du club, lui donnant ainsi le feu vert pour retourner à n’importe quel moment.

En entrevue, Éric Chiasson confie qu’il a eu quelques moments de panique pendant un de ces voyages vers Montréal, se demandant s’il faisait vraiment le bon choix.

«J’avais peur de me planter devant les Québécois. Quand je suis retourné en août, ç’a tellement bien été que François Bellefeuille m’a demandé de revenir pendant une semaine. Il n’en revenait pas que je faisais dix heures de route pour faire cinq minutes de scène pas payées. Mais pour moi, c’est l’expérience et j’ai tellement de fun à faire ça», a partagé l’humoriste.

Enfin payé!

En novembre, l’Acadien présentera trois prestations de sept minutes par soir pendant une semaine au Bordel Comedie Club. Cette fois, il recevra un cachet. Éric Chiasson n’a pas hésité une seconde avant d’accepter cette offre. Il n’a pas dormi pendant 30 heures tellement il était emballé par cette nouvelle.

«Le Bordel c’est aussi excitant que c’est intimidant surtout quand on voit les humoristes qui se présentent là», a confié celui qui a même déjà présenté un numéro d’humour dans un club de danseuses nues à Québec.

«J’étais l’entracte», lance-t-il en riant.

Pour écrire ses numéros, il s’inspire de ses propres expériences et de toutes sortes d’anecdotes plus ou moins absurdes, comme la fois où un gars qui enterrait sa vie de garçon lui a demandé de signer son autographe sur une fesse. «On ne m’avait jamais demandé d’autographe et encore moins sur une fesse.»

En spectacle, il n’hésite pas à se moquer de lui, de l’Acadien qui arrive à Montréal. Il cherche à avoir une conversation avec le public, la plus naturelle possible. Il laisse de la place à l’improvisation. En fonction de la situation et du public, le niveau d’humour peut varier.

«On me demande souvent, c’est quoi ton plan et bien je n’en ai pas. Quand j’ai commencé, il y a trois ans, je me suis dit que j’allais faire cinq minutes et qu’on verrait ce que ça allait donner. J’essaie de vivre ma vie en étant le plus positif possible. Plus on est confiant sur scène, plus le public va embarquer», a ajouté l’artiste qui travaille également dans le domaine de l’hôtellerie.

Il a reçu aussi des invitations pour se produire à Saint-Jean. Il sera d’ailleurs de la distribution du High Tide Festival à Saint-Jean, les 19 et 20 octobre.

D’ici là, le public de Moncton pourra le voir en spectacle au Plan b, le 3 octobre à 19h30, avec d’autres humoristes.