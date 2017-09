Festival de danse de Miramichi: plein feu sur la culture autochtone

Pour une sixième année, la ville de Miramichi sera envahie par la danse. De dimanche à jeudi, le Carrefour communautaire Beausoleil accueillera des artistes de Toronto, du Québec et du Nouveau-Brunswick.

La compagnie Kaha: wi Dance Theater présentera la pièce Re-Quickening de la chorégraphe Santee Smith. On dit qu’il s’agit d’une œuvre provocante, conceptuelle et viscérale. On compare ce spectacle à une cérémonie de renouveau pour les femmes.

La danse sera accompagnée de projections vidéos, d’un environnement sonore et de récits autochtones.

La pièce traite de spiritualité, de violence faite aux femmes autochtones et d’assimilation de la culture autochtone.

Les organisateurs ont même déplacé les dates du festival afin d’accueillir cette troupe de danse de renommée internationale.

Le festival accueillera aussi la compagnie 360 mouvements/minutes du Québec, qui présente la pièce Aetas, interprétée par Cassie Mainville, Michel Dubé, Tommy Tremblay et Daphné Guité-Lévesque.

Il s’agit d’un univers hip-hop contemporain qui aborde des sujets qui plairont aux adolescents en particulier, tout en étant un spectacle pour tous.

Les danseurs de deux troupes de la région assureront la première partie de ces spectacles, soient Spotlight & Sequins, ainsi que des danseurs autochtones de la communauté de Esgenoôpetitj.

Des ateliers de danse seront aussi offerts pendant le festival.

L’événement cherche à la fois à rapprocher les deux communautés linguistiques de la région et à accroître la diffusion de la danse au Nouveau-Brunswick.

«Nous sommes fiers de présenter ce festival qui attire de plus en plus d’adeptes au fil des années», a indiqué la directrice du développement culturel au Carrefour Beausoleil, Line Thibodeau.

Le public peut avoir plus d’information sur les dates, les spectacles, les ateliers et les billets sur le site web www.carrefourbeausoleil.ca.