Le politique culturelle canadienne reçoit un accueil mitigé en Acadie

La nouvelle politique culturelle canadienne, incluant une entente avec Netflix, suscite diverses réactions en Acadie. D’un côté, le président du Front des réalisateurs indépendants du Canada, Phil Comeau, fulmine, tandis que le producteur Jean-Claude Bellefeuille, de Moncton, se fait un peu plus prudent dans ses commentaires.

En écoutant le discours de la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, sur les grandes orientations de la politique canadienne sur le secteur culturel, Phil Comeau a réagi vivement.

C’est surtout l’approche du gouvernement à l’égard de Netflix qui l’a fait bondir.

Le géant américain du divertissement télévisuel et numérique s’est engagé à investir 500 millions $, sur cinq ans, dans la production d’émissions et de séries au Canada, mais ses services et la diffusion de son contenu en ligne seront exempts de taxes.

L’entreprise créera une compagnie de production au Canada.

Dans cette annonce, on ne précise pas comment seront dépensés ces 500 millions $, ni la portion qui ira à des productions francophones. Rien n’oblige d’ailleurs Netflix à produire en français. L’entreprise investira une somme supplémentaire de 25 millions $ pour le développement du marché francophone, mais sans fournir plus de détails.

«Ils ont donné le contrôle de la production de films à des Américains. Donc c’est comme si on n’était plus un pays souverain. C’est inacceptable parce que toutes les entreprises du Canada paient de la TPS alors comment ça se fait qu’une compagnie étrangère n’a pas les mêmes règlements et qu’ensuite, elle fasse une espèce d’entente avec le gouvernement qui laisse à la compagnie le contrôle de la production canadienne», a fait valoir Phil Comeau.

Celui-ci s’inquiète de l’absence de réglementation sur le contenu que produira Netflix Canada.

Il note que la somme de 500 millions $ est en deçà des revenus qu’aurait générés le prélèvement de la taxe de vente, rappelant que plus de 40% des ménages canadiens sont abonnés à Netflix.

Dans d’autres pays, la taxe Netflix est redistribuée aux différentes instances de production et de distribution en télévision et en cinéma.

«L’autre chose qui m’inquiète c’est qu’il n’y a rien qui va empêcher Netflix d’amener des réalisateurs américains à faire des films canadiens avec des vedettes américaines pour parler de notre culture. C’est comme une perte de contrôle totale d’Ottawa sur la souveraineté du pays. Ils n’ont pas pris exemple sur des pays comme la France, la Norvège et l’Australie qui imposent des règlements nationaux à tout le monde, qu’ils soient étrangers ou pas», a laissé tomber le cinéaste acadien.

Impact négligeable

Le 12 juin 2017. Jean-Claude Bellefeuille a dévoilé les détails du projet Constellation francophone à Dieppe. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Le producteur Jean-Claude Bellefeuille aurait de son côté souhaité qu’il y ait un peu plus de détails dans le discours de Mélanie Joly. À son avis, cette politique est encore très vague.

Il se réjouit toutefois de voir que le gouvernement fédéral appuie une politique culturelle globale et que le Fonds des médias du Canada sera maintenu et possiblement bonifié.

Ottawa s’est engagé à maintenir le financement du fonds, afin de pallier la diminution de sa valeur. Ce fonds qui supporte la production télévisuelle au pays est financé en partie par les cotisations des câblodistributeurs. Comme leurs revenus ont chuté en raison du désabonnement des Canadiens, la valeur du fonds a baissé. Au cours de la dernière année, sa valeur a diminué d’environ 20 millions $.

Jean-Claude Bellefeuille, qui est aussi président de l’Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC), précise que cette annonce influe directement sur la production francophone en milieu minoritaire. Celle-ci bénéficie d’une enveloppe spéciale qui correspond à un peu plus de 11 millions $.

«Cette année, le fonds était à 346 millions $. Le fait que le gouvernement s’engage à combler le manque à gagner, c’est une bonne nouvelle.»

En ce qui à trait à Netflix, le producteur souligne que si une taxe de vente avait été imposée, celle-ci aurait probablement été refilée aux consommateurs, comme ç’a été le cas quand le Fonds d’amélioration de la programmation locale a été créé.

Il estime que l’entente entre le gouvernement fédéral et Netflix risque d’avoir très peu d’impact sur la production francophone des régions du pays.

«Si on parle d’impact sur la production franco-canadienne à l’extérieur du Québec, ce sera négligeable, mais peut-être qu’il y aura plus détails éventuellement. On n’est pas contre qu’il investisse 500 millions $ en production, mais par contre, nous comme producteur, on veut savoir de qu’elle façon on peut avoir accès à ces argents-là.»

Le producteur considère que le pays ne perd pas le contrôle de sa production puisque le Fonds des médias du Canada demeure en place.

«Si on avait remplacé le Fonds des médias du Canada par Netflix, là on serait dans le trouble.»

Le président de l’APFC souhaite que l’enveloppe destinée aux francophones des régions minoritaires soit augmentée.

Actuellement, les producteurs francophones de l’extérieur du Québec bénéficient d’environ 11,2 millions $ par année, tandis que les demandes atteignent près de 22 millions $.