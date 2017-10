Démystifier la décoration intérieure avec Manon LeBlanc

La déco intérieure, c’est du chinois? Pas pour Manon LeBlanc! Cette spécialiste québécoise en la matière propose d’ailleurs, et pour la première fois au Nouveau-Brunswick, de démystifier son domaine et de dévoiler quelques-uns de ses trucs dans le cadre de deux conférences à Edmundston, mardi, et à Tracadie le lendemain.

Signe que de plus en plus de gens s’intéressent à la décoration intérieure, Manon LeBlanc parcourt régulièrement les routes du Québec et du Canada à la rencontre du public, avec quantité d’idées et de conseils dans ses bagages. Son entreprise éponyme basée à Montréal roule sur des chapeaux de roues et son émission, Ma maison signée… Manon LeBlanc, diffusée au cours des dernières années à Canal Vie, compte toujours parmi les plus populaires du genre.

La designer d’intérieur, animatrice et productrice reconnaît d’ailleurs, au cours d’un entretien téléphonique avec l’Acadie Nouvelle, que les émissions du genre sont maintenant légion à la télé.

«C’est vrai qu’il y a eu une grosse évolution au cours des dernières années. Les gens sont devenus éduqués et autonomes en matière de décoration et de rénovation intérieure. Il y a 10 ans, les gens qui voulaient se lancer dans un tel projet devaient obligatoirement appeler un spécialiste. Ce n’est plus toujours le cas aujourd’hui, notamment en raison de la télévision. L’avènement d’entreprises de déco comme Ikea et plusieurs autres a aussi contribué à ce mouvement», analyse Manon Leblanc.

Malgré cela, nombreux sont encore ceux qui hésitent avant de se lancer dans le revampage du décor de leur maison.

«C’est certain que plusieurs de mes clients ont besoin de conseils sur l’agencement des couleurs, ou encore le choix du mobilier. Mais il y a des trucs simples que moi-même j’utilise et que tout le monde peut mettre en pratique sans avoir peur ou se casser la tête», assure Mme LeBlanc.

C’est d’ailleurs ce celle qui se qualifie elle-même de grande passionnée de déco propose de partager lors de ses conférences, qu’elle veut interactives. Manon LeBlanc donnera non seulement des astuces faciles et peu onéreuses, mais aussi des suggestions de produits ou encore des adresses de marchands où tout décorateur novice ou expert pourra trouver ce dont il a besoin.

«Je vais donner un assez large éventail de ce que l’on peut trouver en magasins, en plus de parler des tendances pour la saison 2017-18. Je fais ça avec beaucoup de visuel et je réponds également aux questions du public à la fin de ma conférence. Ce sera donc une rencontre très dynamique», promet la designer.

Puisqu’on en parle, qu’est-ce qui sera de mise en matière de déco pour la prochaine année? Manon LeBlanc se garde quelques menus détails pour ses conférences, mais elle dévoile toutefois une couleur qui prend du galon et qui pourrait surprendre: le noir.

«Ça peut effectivement étonner les gens, mais le noir sera très tendance cette année. Mais je peux vous garantir que l’on peut faire plusieurs agencements avec cette couleur. Ça peut même partir dans tous les sens et je vais en parler ce soir (mardi) et demain (mercredi).»

Les conférences de Manon LeBlanc auront lieu au Casino Grey Rock à Edmundston et au Club de curling à Tracadie. Les deux événements sont à 18h. Manon LeBlanc… l’Acadienne

Par ailleurs, Manon Leblanc nous confie que, non seulement est-elle heureuse de venir dévoiler ses trucs du métier chez nous, mais elle l’est d’autant plus pour une raison particulière. On parle ici de racines. Eh oui, bien que Québécoise de naissance, Manon LeBlanc est en fait Acadienne par son père, dit-elle avec un grand élan d’enthousiasme.

«Mon père était orphelin et était natif du Nouveau-Brunswick. Ça faisait plusieurs années que je comptais visiter la province, mais je n’avais pas encore pu le faire, faute de temps. Heureusement, mes conférences vont me permettre de retrouver mes racines acadiennes pour la première fois. Je suis super heureuse! Et comme je sais qu’il y a beaucoup de LeBlanc chez vous, j’espère bien en rencontrer quelques-uns!», exprime-t-elle, ajoutant qu’elle fait le voyage avec sa fille pour l’occasion.