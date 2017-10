Cheech & Chong en spectacle à Moncton en février

Le célèbre duo Cheech & Chong montera sur la scène du Centre Molson Canadian du Casino Nouveau-Brunswick le samedi 3 février, à 20h.

Le duo iconique est surtout reconnu pour sa contribution à la contre-culture américaine.

Pendant leur règne, les deux membres ont enregistré six albums de comédie disque d’or, y compris Los Cochinos, lauréat d’un Grammy en 1973, et ont joué dans huit films, coécrits et dirigés par Chong pour la plupart.

Les deux humoristes sont maintenant en tournée pour le spectacle Cheech & Chong: Light Up America & Canada.

La tournée s’avère être l’une des tournées de comédie connaissant le plus de succès cette année, avec de nombreux spectacles à guichets fermés.

Les billets pour le spectacle seront en vente à compter de vendredi 6 octobre et leur prix varie de 59,99 $ à 79,99 $ pour les places Gold Circle (plus les taxes et les frais supplémentaires applicables).