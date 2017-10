FrancoFête en Acadie: place à la diversité et à la réflexion

Sous le thème de la diversité, la 21e FrancoFête en Acadie, du 1er au 5 novembre, mettra en vedette plus de 200 artistes qui offriront au-delà de 40 extraits de spectacle. Parallèlement à la grande fête des arts, les délégués se pencheront sur les enjeux entourant le développement de public.

Les Hôtesses d’Hilaire, Stef Paquette, Mathieu Lippé, Raphaël Butler, Amélie Hall, Lennie Gallant, Thomé Young et Cy figurent parmi les artistes qui monteront sur les différentes scènes de la FrancoFête en Acadie, à Dieppe et à Moncton.

Avec plus de 500 délégués, le marché francophone des arts de la scène en Atlantique mettra en lumière plusieurs disciplines artistiques, que ce soit l’humour, la danse, le théâtre, les arts du cirque ou encore la chanson et la musique qui occupent une grande place.

Un cercle d’auteurs-compositeurs allégé, un hommage au regretté Denis Richard et une grande réflexion sur l’industrie des arts de la scène composent ce 21e rendez-vous. Pendant ce forum qui donnera le coup d’envoi aux festivités, les intervenants tenteront d’élaborer des stratégies de développement de public et des façons de mieux travailler ensemble. Depuis quelques années, les diffuseurs doivent composer avec une transformation des habitudes des consommateurs en matière de divertissement. Les salles de spectacle peinent parfois à se remplir.

«Nous avons décidé de faire une grande table ronde avec les artistes, les agents, les producteurs, les diffuseurs où on va discuter de la problématique et essayer de travailler ensemble à développer de nouvelles stratégies. On reconnaît qu’on a des défis avec le public en salle», a déclaré la directrice du Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène et de la FrancoFête, Jacinthe Comeau.

Parmi les enjeux, ils veulent discuter notamment de la compétition entre les différents événements francophones. Cette année, le Cercle d’auteurs-compositeurs SOCAN réunira trois musiciens au lieu de cinq. Lennie Gallant, Amélie Hall et Thomé Young en seront les vedettes.

«On espère que ça va amener quelque chose de plus intime pour pouvoir entrer vraiment dans l’univers de l’artiste. On veut créer cette synergie et on pense qu’à trois, ça va être encore plus immersif dans la création de l’artiste et plus intime dans le rapport avec l’audience», a fait valoir le coordonnateur de la FrancoFête, Martin Théberge.

Lors de la dernière série de vitrines ouvertes au public, le 3 novembre, les artistes rendront hommage à l’auteur-compositeur-interprète Denis Richard, décédé le 28 août. Ellie, Les FaSinantes, Sophie Pelletier, Dans l’Shed, Alex Roy, Le Winston Band et Les Hôtesses d’Hilaire monteront sur la scène du Théâtre Capitol pour offrir cet hommage.

«On conclut avec un hommage à Denis Richard pour reconnaître sa contribution à l’industrie et aux secteur des arts dans son ensemble de l’Atlantique et d’ailleurs», a poursuivi M. Théberge.

Pendant toute la durée de la FrancoFête, des spectacles de fin de soirée seront offerts à l’hôtel Wingate à Dieppe, nouveau quartier général de l’événement. Les organisateurs ont décidé de troquer les Aft’heures du Plan b pour cette série de spectacles destinée essentiellement aux délégués. Organisé en collaboration avec l’agence Le Grenier Musique, ces spectacles mettront en vedette une vingtaine d’artistes.

«Notre but est de rendre l’événement plus convivial et de donner du temps à nos délégués pour échanger dans un contexte plus social», a indiqué Mme Comeau.

Les spectacles ouverts au public seront présentés dans trois lieux: Théâtre Capitol, La Caserne du Centre des arts et de la culture de Dieppe et la Salle Jeanne-de-Valois de l’Université de Moncton.

Une programmation a également été élaborée pour les délégués. Elle comprend, entre autres, des ateliers, un salon contact et un banquet de clôture où de nombreux prix seront remis aux artistes acadiens.

Les finalistes aux prix RADARTS

Lors de l’ouverture de la FrancoFête en Acadie, trois prix seront décernés pour récompenser le travail exceptionnel des diffuseurs. Voici les finalistes.

Prix Excellence Louis Doucet

Association régionale de la communauté francophone de Saint-Jean

Conseil communautaire Beausoleil inc.

Théâtre Capitol

Prix Distinction

Association francophone de la Vallée

Société culturelle de la Baie des Chaleurs

Village de Balmoral

Prix Cerf-Volant