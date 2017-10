Les matinées scolaires du FICFA prennent leur envol

Les matinées scolaires du Festival international du cinéma francophone en Acadie (FICFA) sont maintenant commencées à Dieppe et Bouctouche. Ces projections, auxquelles les écoles sont invitées à participer, sont organisées chaque année depuis plus de 20 ans, en collaboration avec le District scolaire francophone Sud du Nouveau-Brunswick.

C’est le film d’animation Mune, le gardien de la lune, de Benoît Philippon et Alexandre Heboyan qui est projeté à l’école Clémence Cormier à Bouctouche pour les jeunes des écoles Dr. Marguerite Michaud et Calixte-F. Savoie, et au Centre des arts et de la culture de Dieppe pour les enfants de l’école Sainte Thérèse.

Les présentations se poursuivront jusqu’au 17 octobre 2017 à Grande-Digue, Memramcook, Shediac, Saint-Louis, Baie Sainte-Anne, Rogersville, Oromocto et Richibuctou pour rejoindre un total de 8500 jeunes du Disctrict francophone Sud. Les écoles du nord de la province devraient bénéficier elles aussi de ces présentations dès le printemps. Le programme comprend aussi les films, Demain, tout commence, de Hugo Gélin et Un sac de billes, de Christian Duguay.