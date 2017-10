Sandra Le Couteur convie le public à son party de Noël

À l’heure où plusieurs ont les deux mains dans les citrouilles, Sandra Le Couteur, elle, a déjà la tête dans les boules de Noël. Des boules musicales, plus précisément. La diva acadienne au coeur tendre commence en effet à mémoriser des chansons qu’elle interprétera dans le cadre d’un spectacle concocté spécialement pour la circonstance et programmé début décembre à Lamèque.

Après un été sur des chapeaux de roues en raison de ses nombreux spectacles au Phare de Miscou, Sandra Le Couteur peut maintenant souffler et se consacrer à de nouveaux projets. Celui du spectacle de Noël lui tenait particulièrement à coeur, confie-t-elle en toute candeur au cours d’un entretien téléphonique avec l’Acadie Nouvelle.

«J’avais donné un spectacle de Noël à Lamèque il y a trois ans et j’avais beaucoup aimé ça! Mes musiciens et moi avions déconstruit cette fête, en quelque sorte. Comme il n’y a pas eu d’autres prestations du genre dans le coin depuis, j’ai à nouveau relancé l’idée à mes musiciens et tous ont dit oui sans hésiter.»

La nouvelle mouture scénique des Fêtes que Sandra Le Couteur propose prendra cette fois-ci une facture plus classique, avec des chants connus et aimés du public. La chanteuse promet toutefois une soirée festive, à la Salle Mathieu-Duguay, qui sera transformée en cabaret pour l’occasion.

«Je suis déjà en train d’apprendre par coeur Hallelujah, de Leonard Cohen, que je compte faire durant le spectacle. Le superbe Ave Maria de Charles Aznavour ainsi que Noël à Jérusalem, que j’aime aussi beaucoup, sont également prévues au programme, tout comme plein d’autres classiques. Il va y avoir du vin; mes musiciens et moi avons bien l’intention de célébrer Noël et d’avoir du plaisir avec le public!»

Outre ses musiciens, Sandra Le Couteur sera également accompagnée de quelques invités, dont le pianiste acadien Carl Philippe Gionet, qui l’accompagnera pour quelques pièces, en plus de produire quelques envolées musicales dignes des grands maîtres. Le chanteur et DJ Steve Hickey sera également du nombre.

«Je lui ai demandé d’interpréter le Minuit, chrétiens!, car il a une très belle voix! il va aussi terminer la soirée en faisant tourner ses platines», indique Sandra Le Couteur.

D’autres invités surprises sont également dans les plans… Il paraît que «la Gougou» – mythique monstre marin de Miscou que Sandra affectionne particulièrement – et «Dalida» lui ont offert leurs services, affirme la chanteuse dans un léger fou-rire.

Le spectacle aura lieu le 2 décembre, à 20h. Les billets seront bientôt mis en vente chez Maxi Dollars à Lamèque. Il est également possible de réserver une table (maximum huit personnes) en composant le 344-7361. À noter que le service de raccompagnement Opération Nez Rouge sera également offert au cours de la soirée.

Par ailleurs, Sandra Le Couteur sera en spectacle le 20 octobre, à 20h, au 3e de l’Académie Sainte-Famille à Tracadie. Elle sera accompagnée sur scène par ses musiciens Nicolas Basque, Julien Breau et Théo Brideau pour une supplémentaire de sa série solo présentée au phare de Miscou l’été dernier, avec comme artiste invité un certain… Elvis. Les billets sont en vente à la Billetterie Tracadie ainsi qu’au dépanneur CM de Tracadie.