Danny Boudreau revisite les poètes acadiens (Extrait audio)

Si depuis quelques années, Danny Boudreau mise sur le côté festif de la musique, il reste que son parcours traverse aussi des moments plus intimistes. Pour son 9e album qui rend hommage aux poètes acadiens, le chanteur a choisi de se faire plaisir en conjuguant les deux facettes de sa personnalité musicale.

Suite de Mes légendes paru en 2009, Mon été rassemble dix chansons de poètes acadiens, revisitées par Danny Boudreau en mode festif. Le chanteur de Petit-Rocher à la voix de velours a aussi réservé une surprise sur ce 9e opus qu’il lance vendredi. Il a inclus un disque boni sur lequel il reprend cinq des dix titres dans une formule plus épurée. On y retrouve aussi une chanson inédite qu’il a composée avec Denis Richard. Avant l’hiver est d’ailleurs le titre de ce volet-surprise.

Danny Boudreau raconte qu’au départ, il devait produire essentiellement un disque festif, à l’image du succès des spectacles de Danny Party. C’est lors de son passage au festival Pause Guitare à Albi (en France) qu’il a repensé à son projet. Après avoir présenté un extrait de spectacle devant 80 diffuseurs français où il a interprété des chansons festives et d’autres plus acoustiques, il a eu l’idée de reproduire ce concept sur son nouvel album. Il est donc retourné en studio pour enregistrer six chansons en mode plus intimiste.

Mon été et Avant l’hiver se complètent bien. Danny Boudreau avait déjà créé un projet semblable avec son album double Cœur variable.

«Cette fois-ci, j’en ai fait une partie. Il n’est pas annoncé comme un album double, mais un peu plus comme une surprise parce qu’on ouvre l’album et on se rend compte qu’il y en a deux à l’intérieur.»

Sur ce disque, il revisite l’œuvre de Lisa LeBlanc, des Hay Babies, de Ronald Bourgeois, de Daniel Léger, de Suroît, de Cayouche, de Philippe Mckenzie, de Jerry Cormier et de Pascal Lejeune. Il a choisi comme chanson titre Mon été, de Fayo. Il reprend les chansons à sa façon, donnant ainsi un nouvel éclairage. On pense, entre autres, à Ti-Gars de Lisa LeBlanc, à Le portrait de mon père dans l’salon de Cayouche ou encore à Chu pas une femme à marier des Hay Babies qui devient Chu pas un homme à marier. Le chanteur, qui traverse une période florissante de sa carrière, a eu des coups de cœur pour ces dix chansons.

«Le thème récurrent, c’est la fête, l’été et la joie de vivre. Dans les dernières années, je n’ai jamais travaillé autant. Ça va bien et cet album reflète un peu ça. En même temps, je sens aussi cet appel de revenir tranquillement à ce que j’avais délaissé depuis quelques années, qui est le côté plus intime. Ça aussi ,c’est une des raisons pourquoi j’ai décidé de rajouter cet album boni.»

Du disque Mes légendes, seul Pascal Lejeune est de retour. Danny Boudreau confie qu’il admire le travail de cet auteur-compositeur.

«Je peux presque dire que c’est le fils spirituel de Denis Richard, parce que pour moi, c’est le plus grand précurseur de la nouvelle génération d’auteurs-compositeurs.»

Danny Boudreau signe la réalisation de ce disque qu’il a enregistré au Studio La Classe à Memramcook en formule spectacle, avec sept musiciens. Le chanteur songe déjà à un dixième album qu’il aimerait sortir en 2019 pour la tenue du Congrès mondial acadien. Il ne sait pas encore si ce sera le dernier volet de sa trilogie sur les poètes acadiens ou un disque de compositions originales.

«Je m’étais dit que j’aimerais me rendre à au moins dix albums physiques dans ma carrière. Ça devient de plus en plus difficile de dire qu’on va lancer un album parce que les résultats ne sont plus là. Les gens ont de moins en moins de supports pour les jouer et on s’en va vers uniquement le «streaming» (écoute en continu). Ce qui est désolant, mais ça fait partie de la nouvelle réalité.»

Danny Boudreau parcourra le Nouveau-Brunswick au cours des prochains mois. Un premier lancement se tiendra vendredi à Kedgwick dans le cadre du Festival d’automne. Il sera à Miramichi samedi, puis en vitrine officielle au Festival (506) à Moncton le 13 octobre, à la FrancoFête le 3 novembre pour l’hommage à Denis Richard et le 4 novembre à Madran. Il reprendra également la Tournée des Gars du Nord pour une 4e saison.