Yolande Bourgeois, lauréate du Prix hommage de Musique NB

Oeuvrant dans le milieu musical depuis plus de 30 ans, Yolande Bourgeois recevra le Prix hommage de Musique NB.

Le Conseil d’administration de Musique NB a choisi de décerner son 5e prix hommage «Oeuvre de toute une vie» à Yolande Bourgeois. À la fois gérante d’artiste et travailleuse culturelle, Mme Bourgeois a oeuvré pour de nombreux organismes, dont la FrancoFête en Acadie, le Congrès mondial acadien, Accros de la chanson et le Conseil provincial des sociétés culturelles pour ne nommer que ceux-là. Membre fondatrice du conseil d’administration de Musique NB, elle a également été à la direction du Développement des arts pour la province du Nouveau-Brunswick.

En 1999, elle est devenue copropriétaire des Productions de la Côte, se dédiant à la représentation, la promotion d’artistes et à la production de disques et de spectacles. En plus de coordonner les programmes international et francophone de la conférence annuelle de l’Association de la musique de la côte Est (ECMA), Yolande Bourgeois représente actuellement les artistes Dominique Dupuis, Roland Gauvin et Cayouche.

«Il me fait extrêmement plaisir de récompenser la contribution exceptionnelle de Yolande Bourgeois à l’industrie néo-brunswickoise de la musique. Non seulement a-t-elle eu un impact immense sur notre panorama musical, elle est personnellement pour moi un mentor et une inspiration», a affirmé la présidente de Musique NB, Véronique Wade, par voie de communiqué.

Yolande Bourgeois a également contribué à l’industrie musicale canadienne, notamment comme membre fondatrice et présidente par intérim de l’Association nationale de l’industrie de la musique (ANIM) et membre du bureau de direction de Folk Music Canada.

Le Prix hommage «Oeuvre de toute une vie» sera décerné lors de la soirée de remise des Prix MNB le jeudi 12 octobre, à la salle Tide & Boar de Moncton. La soirée marque l’ouverture du Festival (506) de MNB, qui célèbre sa 11e année, du 12 au 15 octobre prochains.