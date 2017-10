Un livre sur les chansons de 1755

Les chansons du groupe 1755 sont bien connues de tous. Il est maintenant plus facile de les jouer et de les chanter. À l’occasion du 40e anniversaire de la formation, un nouveau livre regroupant les textes et partitions musicales des chansons vient d’être publié aux Éditions de la Francophonie.

Le livre, Les Chansons du Groupe 1755, rend également hommage au poète Gérald LeBlanc, le parolier principal de l’oeuvre musicale du groupe. Le livre contient aussi de nombreuses photos des membres du groupe ainsi qu’une explication du contexte dans le lequel chacun des albums a été réalisé.

«Il s’agit d’un ouvrage unique en Acadie pour souligner nos 40 ans. Il inclut tous les textes ainsi que toutes les partitions musicales de nos albums. Celles-ci sont agrémentées d’illustrations graphiques démontrant les différents accords qui y sont associés», précise Roland Gauvin, porte-parole du groupe.

Le groupe 1755 sera en spectacle le 7 octobre à Kedgwick, dans le cadre du Festival d’automne. Les membres en profiteront pour présenter le nouveau livre en primeur au public à l’Expo Art’Palaches du festival de 13h30 à 16h30. L’événement se tient à l’École Marie-Gaëtane de Kedgwick.

La formation musicale compte aussi présenter Les Chansons du Groupe 1755 aux quatre coins de l’Acadie en novembre. Les dates et les lieux seront confirmés prochainement.

Le livre est également en vente au Salon du livre de la Péninsule acadienne ainsi qu’au Salon du livre de Dieppe. Le livre Les Chansons du Groupe 1755 est aussi disponible en librairie et en ligne à www.editionsfrancophonie.com.