Chloé lance un premier album: Love (Vidéo)

Chloé Breault sera en concert samedi soir, au deuxième étage du Grain de folie à Caraquet. Le spectacle débute à 19h30. Il met fin à une semaine de tournée dans quelques villes de la Péninsule acadienne et de la région Chaleur organisée à l’occasion de la sortie du premier EP de la chanteuse.

Ce disque, intitulé Love, Chloé Breault a pris le temps de le préparer. Disponible dès à présent, il est l’aboutissement d’un an de travail.

En six chansons qu’elle a elle-même écrites et composées, la jeune femme de Bertrand dévoile son univers musical et fait son entrée dans le monde artistique. On l’attendait dans le folk, elle s’illustre dans la pop avec des sonorités électroniques.

«Je suis allée trouver Pascal Lejeune pour la réalisation de ce EP sans idée préconçue sur le style que je voulais donner à ce mini-album. Je voulais travailler avec lui parce que c’est quelqu’un que j’apprécie et en qui j’ai confiance. Il ne m’a rien imposé. On a cherché notre son. Love en est le résultat et ça me correspond.»

Le réalisateur est également satisfait de leur collaboration.

«Je suis fier de ce qu’on a fait. Ç’a un côté jeune et rafraîchissant. Ç’a été un défi pour moi parce que je n’avais jamais été dans ces directions-là. Le folk aurait été la facilité», déclare-t-il.

L’accueil du public est bon. Chloé Breault a pu s’en rendre compte à Néguac, à Shippagan et à Petit-Rocher où elle a joué ces derniers jours.

Matt Boudreau et Véronique Bilodeau l’accompagnent sur scène: lui à la guitare et à la basse; elle, aux claviers. Ils font les chœurs aussi. Ils seront à ses côtés, samedi, à Caraquet.

«Ils sont devenus mes amis. Je les ai rencontrés à Granby, à deux moments différents. J’ai du fun avec eux.»

Ils le lui rendent bien.

«J’ai ressenti une grande fébrilité le soir de notre première, mercredi, à Néguac. Je sais que tout ça est un grand moment pour elle. J’ai envie que ça marche», confie Véronique Bilodeau.

Matt Boudreau a été surpris en entendant Love.

«Il m’a fallu deux écoutes. Je ne pensais pas qu’elle irait là-dedans, mais c’est vraiment bon. Simple et intelligent dans les arrangements.»

Chloé Breault n’a pas l’intention de se limiter à un seul mini-album et une semaine de tournée.

«Ce lancement me confirme que j’ai envie de faire carrière dans la musique», dit-elle.

En décembre, elle terminera ses études au Cégep de Drummondville, au Québec, et sera diplômée en techniques professionnelles de musique et de la chanson.

«J’aimerais me consacrer pleinement à ma carrière ensuite.»

Parmi ses projets, la jeune femme planifie d’ouvrir une école de musique dans la Péninsule acadienne. Pourquoi dans son coin de pays?

«Parce que c’est beau et parce qu’il y a beaucoup de talents qui ne demandent qu’à éclore», répond-elle.

On n’a pas fini d’entendre parler de Chloé Breault.

*Love est disponible sur toutes les plateformes de téléchargements légales et dans les points de vente du réseau de Distribution Plages.

Une timidité enrayée par la musique

Au dernier Gala de la chanson de Caraquet, début août, Isabelle Thériault, la directrice générale du Festival acadien, était assise dans la salle.

Au milieu du spectacle, une de ses anciennes élèves du temps où elle dirigeait une académie de musique est montée sur scène pour interpréter une chanson primée: Chloé Breault. Sa prestation l’a impressionnée.

«C’est mon élève qui a connu la plus grande évolution», affirme Isabelle Thériault.

Elle se souvient avoir vu arriver à ses cours une adolescente timide.

«Si elle avait pu se cacher entre la peinture du mur et le mur, elle l’aurait fait.»

Mais à force d’efforts, la chrysalide s’est transformée en papillon. Le travail ne lui fait pas peur, c’est ce qui la caractérise.

«J’ai décelé son potentiel dans sa rapidité d’exécution. C’est une bosseuse. Elle est appliquée et très studieuse», poursuit Isabelle Thériault.

L’adolescente qui chantait avec «un timbre fragile» a gagné en assurance.

«Elle a appris à projeter sa voix et à la moduler. En tout temps, elle chante avec émotion et sincérité. Elle a le talent pour faire carrière. Je suis fière d’elle.»

Isabelle Thériault n’est pas la seule à vanter les qualités artistiques de Chloé Breault. Pascal Lejeune, le réalisateur de son mini-album, salue son professionnalisme.

«Elle est mâture, toujours curieuse de ce qui se fait en musique. C’est plaisant de collaborer avec elle.»