L’incroyable légèreté de Luc L. ou la face cachée de Luc LeBlanc (Vidéo)

Que se cache-t-il derrière le visage public et la flamboyance de Luc LeBlanc? Le troisième volet d’un triptyque de fictions biographiques, L’incroyable légèreté de Luc L., explorera la vie de l’humoriste et comédien acadien qui enflamme les foules et provoque le rire de façon presque instantanée.

Après Christian Essiambre et Pierre-Guy Blanchard, c’est au tour de Luc LeBlanc à joindre ce projet de fictions biographiques sur des Acadiens entamé en 2010. Développés d’abord par le dramaturge et metteur en scène Philippe Soldevila et le comédien Christian Essiambre, les deux premiers volets, Les trois exils de Christian E. et Le long voyage de Pierre-Guy B., ont eu beaucoup de succès. Dans cette troisième création, on retrouvera sur scène Christian Essiambre, Pierre-Guy Blanchard et Luc LeBlanc. L’Acadie Nouvelle a rencontré l’équipe de création au théâtre l’Escaouette à Moncton à une semaine de la première.

Une certaine fébrilité régnait dans la salle. Après deux années de travail, plus de 70 pages de textes et plusieurs semaines de répétitions, les créateurs Philippe Soldevila, Christian Essiambre, Luc LeBlanc et Pierre-Guy Blanchard, assistés d’Émile Beauchemin, ont entamé le dernier droit avant la première représentation. La création se poursuivra jusqu’à la toute fin, mentionne Philippe Soldevila qui au moment de notre rencontre, venait tout juste d’apporter des modifications à une scène.

«Luc LeBlanc, Christian Essiambre et Pierre-Guy Blanchard, ce ne sont pas des pages grises. Il y a du stock là-dedans. Ça nous a demandé beaucoup d’écoute, de travail et d’acceptation», a confié M. Soldevila qui a eu un coup de foudre pour ces trois artistes.

Dans le premier volet, il était question d’exil et de la vie du comédien Christian Essiambre. Le second chapitre abordait les voyages, la musique et la création avec Pierre-Guy Blanchard. Et cette fois-ci, l’humour sera forcément au rendez-vous.

«Autant la musique n’aurait pas pu ne pas être dans Le long voyage de Pierre Guy B., c’est clair que l’humour ne peut pas ne pas être dans L’incroyable légèreté de Luc L.», a souligné Christian Essiambre.

Rendez-vous avec le rire

Chaque spectacle a sa nature et sa forme. Philippe Soldevila explique que Luc LeBlanc nous amène dans son univers, sa folie et dans sa manière de surfer avec l’humour.

«Même s’il n’y a pas de raison de rire, Luc LeBlanc va vouloir trouver une raison pour nous faire rire. Il a ce désir de toujours «puncher». On a écrit des affaires qui ne sont pas forcément drôles, on répète et Luc est en train de transformer des scènes dans l’humour. On pleur de rire en répétition», a exprimé Pierre-Guy Blanchard.

Les créateurs ont cherché à comprendre ce qui se cache derrière cette bête de scène qu’est Luc LeBlanc. Le public découvrira un peu la face cachée du comédien.

«J’ai réalisé en faisant la pièce que je suis un gars vraiment dans le public et là, on va voir un côté où mes affaires ne vont pas tout le temps bien. Je pense que les gens vont découvrir des choses de moi qu’ils ne savaient pas avant, autant que je découvre des choses en créant la pièce. Je trouve ça le fun l’être humain qui se questionne et c’est profondément humain», a exprimé Luc LeBlanc.

Ce sera aussi un peu un spectacle dans un spectacle. Amis depuis longtemps, les trois artistes originaires du nord du Nouveau-Brunswick qui ont déjà travaillé ensemble, notamment au Pays de la Sagouine, ne s’étaient pas vus depuis plusieurs années. Christian E. a déménagé à Montréal, Luc L. est demeuré en Acadie, tandis que Pierre-Guy B. a parcouru la planète. Ils se retrouvent donc après plusieurs années pour créer à nouveau un spectacle ensemble, avec leur vision du monde et leur personnalité propre.

«Quand on s’est mis à jouer les trois ensemble, le plaisir et la magie ont été instantanés. Même si nos vies ont été séparées depuis longtemps, on est comme un trio. La pièce raconte ces retrouvailles», a indiqué Pierre-Guy Blanchard.

Selon Luc LeBlanc, cette démarche de création, qui oblige les comédiens à poser un regard sur leur vie, est bien plus profonde que le simple fait de raconter une histoire.

«En faisant de la fiction biographique, on parle de vraies personnes et de gens qui se confient. Pour nous, ce qui est profondément intime est profondément universel parce qu’on est tous pareils même si on est tellement différents tous les quatre», a ajouté Philippe Soldevila.

L’incroyable légèreté de Luc L. est présentée au théâtre l’Escaouette, les 18, 19 et 20 octobre à 19h30. Cette coproduction du théâtre l’Escaouette et du Théâtre Sortie de Secours sera aussi à l’affiche du Théâtre Périscope à Québec en mars 2018.